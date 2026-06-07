Дрон попал по площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива — Энергоатом

7 июня 2026 в 02:10 в результате попадания вражеского дрона на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) было частично разрушено здание приемки контейнеров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что отработанное ядерное топливо в разрушенном здании не сохранялось.

В "Энергоатоме" отметили, что очаг возгорания площадью 40 кв. м оперативно локализован и полностью ликвидирован.

Пострадавших посреди персонала нет.

По предварительным данным, радиационное состояние на площадке ЦХОЯТ остается в пределах нормы.

"Очередной удар по объекту ядерной инфраструктуры в очередной раз продемонстрировал всему миру настоящее лицо кремлевского режима, сознательно создающего угрозы ядерной и радиационной безопасности. Россия продолжает действовать как государство-террорист и ядерный террорист, пренебрегая международным правом и безопасностью миллионов людей", - отметили в "Еврорадио".

Там добавили, что продолжают непрерывный мониторинг ситуации и полноценно взаимодействуют со всеми ответственными государственными службами.

Напомним, только 28 мая НАЭК "Энергоатом" получил лицензию на эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Производство ядерного топлива в Украине

После того как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse.

Технологии США стали стандартом для украинских энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

Кроме того, на базе обособленного подразделения "Энергоатома" создается собственная линия по производству сборок ядерного топлива. Уже в 2027 году первое украинское ТВС будет загружено в активную зону энергоблока. В дальнейшем НАЭК планирует снабжать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse.

В июле 2025 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологий для производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.