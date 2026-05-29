"Энергоатом" получил лицензию на эксплуатацию ядерной установки

28 мая НАЭК "Энергоатом" получил лицензию на эксплуатацию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИАРУ) Олег Кориков на площадке Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива официально передал лицензию на этап жизненного цикла "эксплуатация ядерной установки" ЦХОЯТ и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Павлу Ковтонюку.

Почему это важно

Лицензия подтверждает соответствие технологий, инфраструктуры, систем безопасности и персонала Хранилища наивысшим требованиям ядерной и радиационной безопасности, а также международным стандартам в области обращения с отработанным ядерным топливом.

До выдачи указанной лицензии хранилище функционировало на основании отдельной лицензии на ввод в эксплуатацию. Ее получение означает завершение процесса создания собственной системы безопасного обращения с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) в Украине.

"Получение лицензии на эксплуатацию хранилища подтверждает способность украинской атомной отрасли реализовывать масштабные и технологически сложные проекты в соответствии с высокими мировыми стандартами безопасности", - подчеркнул Ковтонюк.

По его словам, работа хранилища в течение следующих 100 лет усиливает энергетическую устойчивость украинского атомного поколения, гарантирует надежное обращение с отработанным ядерным топливом и обеспечивает государству значительный экономический эффект – сейчас Украина ежегодно экономит около $200 млн, которые раньше тратились на вывоз топлива за границу.

В свою очередь Кориков отметил, что также эксплуатация ЦХОЯТ обеспечит соблюдение требований по ядерной и радиационной безопасности и стандартам МАГАТЭ.

Он пояснил, что в соответствии с указанными стандартами в приреакторных бассейнах выдержки каждой реакторной установки на АЭС должно быть обеспечено наличие свободного объема для полной выгрузки активной зоны в любой момент эксплуатации.

Производство ядерного топлива в Украине

После того как Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива, единственным его поставщиком стала американская компания Westinghouse.

Технологии США стали стандартом для украинских энергоблоков ВВЭР-1000 и ВВЭР-440.

Кроме того, на базе обособленного подразделения "Энергоатома" создается собственная линия по производству сборок ядерного топлива. Уже в 2027 году первое украинское ТВС будет загружено в активную зону энергоблока. В дальнейшем НАЭК планирует снабжать себя ядерным топливом на 50%, а другую половину будет получать от партнеров из Westinghouse.

В июле 2025 года НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологий для производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.