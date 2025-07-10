Инвестиции на $20 млн: в Украине готовится запуск ядерного производства

НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали меморандум о передаче технологии производства ядерного топлива в Украине. Ожидается, что стоимость первого этапа сотрудничества составит около 20 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" с посылкой на заявление главы "Энергоатома" Петра Котина.

Ядерное топливо в Украине

"Мы подписали меморандум, который закрепляет все, что уже сделано из Westinghouse. Были большие переговоры об условиях передачи их технологии на производство ядерного топлива в Украине. Как вы знаете, мы уже производим компоненты к этому топливу, и они передали нам лицензию, что мы имеем право на организацию этого производства по их технологии", - заявил Котин.

По словам главы "Энергоатома", объем соглашения с Westinghouse по производству ядерного топлива составляет около 20 миллионов долларов.

В то же время он добавил, что сотрудничество с компанией охватывает более масштабные проекты, в частности строительство новых энергоблоков стоимостью в миллиарды долларов.

Кроме того, в ближайшее время планируется подписать еще одно соглашение, предусматривающее поставку оборудования для производства ядерного топлива по американской технологии.

Этот договор почти готов, и ожидается, что его подпишут в течение двух месяцев. После этого начнется организация производства ядерного топлива в Украине.

Как сообщалось, в июне 2022 года "Энергоатом" и Westinghouse заключили соглашение о поставках ядерного топлива для всех украинских АЭС.

В сентябре 2023 года "Энергоатом" стал первой в мире энергокомпанией, которая эксплуатирует реакторы советского типа, но внедрила проект по диверсификации ядерного топлива для реакторов ВВЭР-1000 и ВВЭР-440. Украина не закупает ядерное топливо у России с 2020 года.