"Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію ядерної установки

28 травня НАЕК "Енергоатом" отримав ліцензію на експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Енергоатому".

Зазначається, що голова Державної інспекції ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива офіційно передав ліцензію на етап життєвого циклу "експлуатація ядерної установки" ЦСВЯП т.в.о. голови правління НАЕК "Енергоатом" Павлу Ковтонюку.

Фото: Енергоатом

Чому це важливо

Ліцензія підтверджує відповідність технологій, інфраструктури, систем безпеки та персоналу Сховища найвищим вимогам ядерної та радіаційної безпеки, а також міжнародним стандартам у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

До видачі вказаної ліцензії сховище функціонувало на підставі окремої ліцензії на введення в експлуатацію. Її отримання означає завершення процесу створення власної системи безпечного поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) в Україні.

"Отримання ліцензії на експлуатацію сховища підтверджує спроможність української атомної галузі реалізовувати масштабні та технологічно складні проєкти відповідно до найвищих світових стандартів безпеки", – підкреслив Ковтонюк.

За його словами, робота сховища протягом наступних 100 років посилює енергетичну стійкість української атомної генерації, гарантує надійне поводження з відпрацьованим ядерним паливом та забезпечує державі значний економічний ефект – наразі Україна щороку економить близько $200 млн, які раніше витрачались на вивезення палива за кордон.

Своєю чергою Коріков зауважив, що також експлуатація ЦСВЯП забезпечить дотримання вимог з ядерної та радіаційної безпеки та стандартів МАГАТЕ

Він пояснив, що відповідно до вказаних стандартів в приреакторних басейнах витримки кожної реакторної установки на АЕС має бути забезпечено наявність вільного об'єму для повного вивантаження активної зони у будь-який момент експлуатації.

Виробництво ядерного палива в Україні

Після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse.

Технології США стали стандартом для українських енергоблоків ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

Крім того, на базі відокремленого підрозділу" Енергоатома" створюється власна лінія з виробництва збірок ядерного палива. Вже у 2027 році перша українська ТВЗ буде завантажена в активну зону енергоблоку. В подальшому НАЕК планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse.

У липні 2025 року НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.