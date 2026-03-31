В Україні побудують комплекс із виготовлення ядерного палива для АЕС: що відомо

Кабінет міністрів України погодив будівництво сучасного технологічного комплексу з виробництва тепловидільних збірок для українських атомних електростанцій на території Південноукраїнської міської територіальної громади Миколаївської області.

Зазначається, що забезпечувати виконання робіт з проектування та будівництва ядерної установки з виробництва тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій буде “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”.

"Будівництво комплексу – це важливий крок на шляху до енергетичної незалежності України, адже перехід на власне паливо за технологією компанії Westinghouse сприятиме підвищенню безпеки паливної складової АЕС України", - наголосили в "Енергоатомі".

Там нагадали, що раніше американська компанія здійснила оцінку та потенційну кваліфікацію виробничих ліній АТ «НАЕК «Енергоатом» щодо можливості складання паливних збірок.

Також було проведено аналіз впливу на довкілля та розроблено техніко-економічне обґрунтування. Документація успішно пройшла державну експертизу, підтвердивши доцільність і безпечність реалізації проєкту.

Крім того, ініціатива отримала підтримку місцевої громади – у вересні 2025 року проєкт схвалили на місцевому рівні.

В "Енергоатомі" підкреслили, що рішення уряду дало старт практичній реалізації. проєкту.

Наступним етапом стане розроблення проєктної документації та проходження комплексної державної експертизи.

Виробництво ядерного палива в Україні

Після того, як Україна повністю відмовилася від російського ядерного палива, єдиним його постачальником стала американська компанія Westinghouse.

Технології США стали стандартом для українських енергоблоків ВВЕР-1000 та ВВЕР-440.

У липні 2025 року НАЕК "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали меморандум про передачу технології для виробництва ядерного палива в Україні. Очікується, що вартість першого етапу співпраці становитиме близько $20 мільйонів.