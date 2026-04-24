Надлишок виробництва обвалив світові ціни на масло

На світовому ринку вершкового масла зафіксовано різке падіння цін, яке охопило всі ключові регіони. Основною причиною стало перевищення пропозиції над попитом на тлі зростання виробництва.

Чому дешевшає масло

Після окремих незначних коригувань ринок перейшов до масштабного спаду, який уже охопив усі ключові регіони та сегменти продукції.

У Європі ціни не вдалося втримати навіть попри пожвавлення попиту, зокрема напередодні свят, та активізацію експорту. Основним фактором тиску стало різке зростання виробництва, яке перевищує реальні потреби ринку. У таких умовах покупці займають вичікувальну позицію та здійснюють закупівлі лише для покриття поточних потреб. Додатковий тиск створюють значні складські запаси, які стримують можливе відновлення цін.

Схожа ситуація спостерігається і в Океанії. Тут ціни на вершкове масло також помітно знизилися. Хоча ще нещодавно ринок демонстрував відносну стабільність, а в лютому навіть фіксувалося зростання продажів, наразі попит оцінюється як недостатньо активний. Водночас продукція з Нової Зеландії навіть після здешевлення залишається відносно дорогою.

Додатковим підтвердженням негативної тенденції стали результати торгів на міжнародному аукціоні Global Dairy Trade. Так, 7 квітня ціни знизилися на 8,1%, а 21 квітня - ще на 7,9%. Вершкове масло та молочний жир продемонстрували найбільше падіння серед біржових товарів. При цьому саме 7 квітня було зафіксовано перше зниження цін у цьому сегменті за останні чотири місяці. Обсяги продажів також скоротилися як у порівнянні з попередніми торгами, так і в річному вимірі.

У США ціни на масло також продовжують знижуватися, залишаючись одними з найнижчих як у регіоні, так і серед конкурентних пропозицій. Водночас попит на американському ринку залишається стабільним, що, на думку учасників ринку, може створити передумови для зміни поточного цінового тренду найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що світовий ринок молочної продукції входить у фазу надлишкової пропозиції: зростання виробництва молока в ключових регіонах призвело до зниження цін на масло, сир та інші молочні продукти. Найбільше тиск відчувають виробники в Європі, де скорочуються прибутки галузі.