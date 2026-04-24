Избыток производства обвалил мировые цены на масло

Цены на масло снижаются в Европе, США и Океании. / Depositphotos

На мировом рынке сливочного масла зафиксировано резкое падение цен, охватившее все ключевые регионы. Основной причиной явилось превышение предложения над спросом на фоне роста производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Infagro.

Почему дешевеет масло

После незначительных корректировок рынок перешел к масштабному спаду, который уже охватил все ключевые регионы и сегменты продукции.

В Европе цены не удалось удержать даже несмотря на оживление спроса, в том числе накануне праздников, и активизацию экспорта. Основным фактором давления стал резкий рост производства, превышающий реальные потребности рынка. В таких условиях покупатели занимают выжидательную позицию и закупают только для покрытия текущих потребностей. Дополнительное давление создают значительные складские запасы, сдерживающие возможное восстановление цен.

Похожая ситуация наблюдается и в Океании. Здесь цены на сливочное масло тоже заметно снизились. Хотя еще недавно рынок демонстрировал относительную стабильность, а в феврале даже фиксировался рост продаж, спрос оценивается как недостаточно активный. В то же время, продукция из Новой Зеландии даже после удешевления остается относительно дорогой.

Дополнительным подтверждением негативной тенденции явились результаты торгов на международном аукционе Global Dairy Trade. Так, 7 апреля цены снизились на 8,1%, а 21 апреля – еще на 7,9%. Сливочное масло и молочный жир продемонстрировали наибольшее падение среди биржевых товаров. При этом именно 7 апреля было зафиксировано первое понижение цен в этом сегменте за последние четыре месяца. Объемы продаж также сократились как по сравнению с предыдущими торгами, так и в годовом исчислении.

В США цены на масло также продолжают снижаться, оставаясь одними из самых низких как в регионе, так и среди конкурентных предложений. В то же время, спрос на американском рынке остается стабильным, что, по мнению участников рынка, может создать предпосылки для изменения текущего ценового тренда в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что мировой рынок молочной продукции входит в фазу избыточного предложения: рост производства молока в ключевых регионах привел к снижению цен на масло, творог и другие молочные продукты. Больше всего давление испытывают производители в Европе, где сокращаются доходы отрасли.

Автор:
Ольга Опенько