В Украине снижаются цены на сливочное масло: в чем причина

Ситуация на рынке масла остается нестабильной после недавнего повышения цен, которое не закрепилось как долгосрочная тенденция.

По оценкам рынка, объем производства масла в Украине демонстрируют прирост по сравнению с прошлым годом, тогда как экспортная активность не показывает аналогичной динамики.

Дополнительным стимулом для производителей остается высокая стоимость сухого молока, частично компенсирующая потери от удешевления масла.

Отмечается, что котировки на европейском рынке, играющие важную роль для украинских экспортеров, за последние недели заметно снизились.

Эксперты объясняют такую динамику избытком предложения на фоне активного производства, а также влиянием смежного рынка обезжиренного сухого молока, где сохраняется высокая ценовая конъюнктура. В результате складские запасы сливочного масла накапливаются, что дополнительно давит на цены.

Впрочем, участники отрасли допускают дальнейшую корректировку цен как на экспортных направлениях, так и внутри страны. Таковой сценарий подкрепляется ростом производства и скоплением нереализованных размеров продукции.

Ожидается, что в ближайшее время предложение продукции будет расти и дальше, что может усилить давление на цены и сохранить волатильность рынка.

Отметим, что мировой рынок сливочного масла демонстрирует существенные ценовые колебания, а Украина остается под давлением из-за увеличенных складских запасов и малодоходных цен. Самое дорогое масло предлагает Новая Зеландия, самое дешевое – США, а украинские экспортеры ориентируются на средний ценовой сегмент ЕС.