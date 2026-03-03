Масло на мировом рынке: украинские производители масла остаются в "малоприбыльном" сегменте

Мировой рынок сливочного масла демонстрирует существенные ценовые колебания, а Украина остается под давлением из-за увеличенных складских запасов и малодоходных цен. Самое дорогое масло предлагает Новая Зеландия, самое дешевое – США, а украинские экспортеры ориентируются на средний ценовой сегмент ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Инфоагро.

Рынок масла

На мировом рынке сливочного масла наблюдаются существенные колебания цен, а разница в стоимости продукции в зависимости от страны-экспортера остается ощутимой.

Аналитики отмечают, что пока нет сформированного глобального тренда: рынок колеблется между периодами роста и понижения. Самые высокие цены предлагают производители из Новой Зеландии, в то время как американское масло остается самым дешевым. Европейская продукция находится в среднем ценовом сегменте, именно это направление украинские экспортеры традиционно ориентируются прежде всего.

В последние недели цены на масло в Евросоюзе снова пошли вверх после предыдущих колебаний. Однако это повышение пока не отразилось на стоимости украинского продукта: трейдеры осторожно подходят к закупкам и не спешат менять свои ценовые ориентиры, ориентируясь на альтернативные предложения внутри ЕС.

Ситуация в Украине

В Украине рынок сливочного масла остается под большим давлением. Увеличение складских запасов заставляет отдельных операторов активнее реализовывать продукцию, иногда даже по минимальным ценам. Частично компенсировать потери помогает рост стоимости сухого обезжиренного молока – смежного продукта, позволяющего переработчикам сохранять финансовую стабильность.

Экспортные цены на украинское масло существенно разнятся в зависимости от страны-потребителя. Поставки в ЕС осуществляются по более низким ценовым ориентирам, в то время как рынки Кавказа демонстрируют готовность платить больше. Молдавские партнеры, как правило, работают в среднем ценовом диапазоне.

На внутреннем рынке цена масла колеблется в зависимости от формата фасовки и партнерских отношений с торговыми сетями. Текущие уровни цен остаются малоприбыльными для украинских производителей. Именно поэтому большинство компаний все больше сосредотачивается на фасованной продукции, где благодаря эффективному маркетингу можно хранить маржу. Конкуренция за место на полках ужесточается, а продажи стимулируются акционными предложениями и скидками.

Участники рынка не исключают, что в ближайшее время спрос со стороны западных трейдеров может быть активизирован, что создаст предпосылки для пересмотра закупочных цен на украинское масло. В то же время производители испытывают недостаток оборотных средств, хотя объемы производства продолжают расти.

Напомним, в марте 2026 г. на украинском рынке молочных продуктов наблюдается незначительное снижение цен на фоне удешевления молочного сырья и слабого спроса. В то же время цены на большинство товаров остаются выше по сравнению с прошлогодним периодом.