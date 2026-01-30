Цены на европейское масло обвалились до самого низкого уровня с 2021 года: какие причины

Цены на европейское масло резко упали до самого низкого уровня с 2021 года, в то время как другие молочные продукты, в том числе сухое обезжиренное молоко, демонстрируют относительную стабильность. Спрос на белок остается стойким, однако сильное мировое предложение и осторожное поведение покупателей продолжают удерживать рынки под давлением.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает Infagro.

Рынки молочной продукции под давлением

Рынки молочной продукции под давлением Цены на европейское масло на этой неделе снова резко упали: спотовые котировки снизились на 115 евро за тонну, опустившись до 3835 евро/т – самого низкого уровня с 2021 года.

Послерождественское оживление торговли маслом оказалось кратковременным, ведь большое мировое предложение продолжает давить на рынок.

В отличие от масла, другие молочные продукты демонстрируют более стабильный тренд. Цены на сыр и сухое цельное молоко немного выросли, а сухое обезжиренное молоко показало более уверенный рост – на 70 евро за тонну, до 2145 евро/т. Хотя цена еще остается относительно низкой по сравнению с историческими показателями, этот рост свидетельствует о возобновлении интереса покупателей к обезжиренному молоку.

Экспортная активность поддерживает рынок сухих молочных смесей, при этом темпы европейских поставок значительно превышают показатели в прошлом году. Покупатели остаются активными по конкурентным ценам, что свидетельствует о стабильном базовом спросе на молочные белки.

Тем временем высокий мировой объем производства молока продолжает оказывать давление на рынки молочной продукции. Данные из Новой Зеландии показывают, что декабрьское производство выросло на 2,45% в годовом исчислении, усиливая давление предложения. Однако сохраняются опасения относительно дальнейшего развития ситуации: засушливые условия Эль-Ниньо могут ухудшить состояние пастбищ и ограничить объемы молока в ближайшие месяцы.

В целом, хотя спрос на белок остается крепким фактором поддержки, сочетания высокого мирового предложения и осторожного поведения покупателей пока держит рынки молочной продукции под определенным давлением.