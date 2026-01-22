В Украине стремительно дешевеет молоко, несмотря на энергетический кризис и морозы: какие цены

Во второй половине января цены на молоко-сырье в Украине снизились из-за избытка молочной продукции и сокращения экспорта. Ситуацию существенно усложняет энергетический кризис, нарушающий работу ферм и молокоперерабатывающих заводов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока (АВМ).

Цены на молоко

По данным аналитиков, средняя закупочная цена молока экстра сорта на 20 января составила 14,50 грн/кг без НДС, что на 80 коп. меньше относительно предыдущего месяца

Высший сорт в среднем стоит 14,30 грн/кг без НДС, что на 90 коп. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Средняя цена на молоко первого сорта составила 13,90 грн/кг без НДС и снизилась на 90 коп. относительно предыдущего месяца.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 14,35 грн/кг без НДС, что на 85 коп. меньше по отношению к предыдущему месяцу.

Аналитики отмечают, что во второй половине января произошло очередное снижение цен на молоко-сырье по всем сортам. Также дешевеет молоко от населения. По сравнению с январем 2025 года средняя цена на молоко снизилась на 20%.

Отрасль нуждается в антикризисных решениях

Эксперты подчеркивают, что производство молока и сливочного масла остается низкодоходным. Ситуация представляет серьезный вызов молочной отрасли, поскольку текущие закупочные цены не соответствуют росту себестоимости производства на фермах.

Также серьезный вызов для молочной отрасли представляет недостаток электроэнергии, вызванный систематическими обстрелами объектов энергетической инфраструктуры Украины со стороны российской армии. Из-за многочасовых блекаутов возникли перебои с отгрузкой молока-сырья с ферм на молокоперерабатывающие предприятия.

Заводы сообщают, что не могут принимать молоко и пускать его на переработку, когда отключена электроэнергия.

"Если ситуация с энергообеспечением не улучшится в ближайшее время, производители молока должны разработать антикризисные меры в случае, если переработчики не смогут принимать молоко в течение 1-2 суток", - отмечают в АВМ.

Аналитики считают, что наращивание производства молока-сырья в нынешних условиях энергетического кризиса не актуально, а существенное восстановление спроса на молочные продукты на внутреннем рынке в краткосрочной перспективе маловероятно.

"В Украине растет себестоимость производства молока-сырья из-за дополнительных затрат на дизельные генераторы и самостоятельной генерации электроэнергии. Сильные морозы привели к снижению продуктивности коров, падению надоев и логистических коллапсов", - подчеркивают эксперты.

Они добавляют, что в условиях энергетического кризиса участники молочной отрасли нуждаются в поддержке со стороны государства, а именно:

отмена акциза на дизельное топливо для генераторов,

сокращение акциза на дизельное топливо для нужд производителей аграрной продукции,

содействие реализации проектов альтернативной энергетики (солнечные электростанции или биогазовые установки).

Отметим, 2025 стал очередным сложным испытанием для украинской молочной отрасли. Полномасштабная война продолжала оказывать давление на экономику, а рынок молока в течение года проходил через периоды как относительной стабильности, так и глубоких кризисов.