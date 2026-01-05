Украинские аграрии увеличили поголовье коров и производство молока

2025 стал очередным сложным испытанием для украинской молочной отрасли. Полномасштабная война продолжала оказывать давление на экономику, а рынок молока в течение года проходил через периоды как относительной стабильности, так и глубоких кризисов.

В начале года на фоне рекордно высоких цен на молоко-сырье переработчикам удалось повысить цены на готовую молочную продукцию и преодолеть кризис сырьевого рынка, сформировавшийся в четвертом квартале 2024 года. В середине 2025 года баланс на рынке поддерживали высокие мировые цены на биржевые молокопродукты, прежде всего на сливочное масло.

Худшая ситуация сложилась в четвертом квартале. Мировые рынки сырьевых товаров резко рухнули, импорт сыров в Украину существенно вырос, что заставило переработчиков снижать закупочные цены на молоко в несезонный период. Дополнительным вызовом стали массовые отключения электроэнергии, усложнившие работу предприятий.

Тем не менее, итоги года для отрасли оказались относительно положительными. Впервые за годы независимости Украины сельскохозяйственные предприятия увеличили поголовье коров на 3% - до 385 тыс. голов по состоянию на 1 декабря 2025 года. Благодаря росту производительности производство молока в агропредприятиях выросло примерно на 7% — до 3,2 млн. тонн (2,9 млн. тонн за 11 месяцев).

Рост производства стимулировал и переработку. В 2025 году на молокозаводы могло поступить около 3,6 млн. тонн молочного сырья, что на 9% больше, чем в 2024 году, и даже превышает довоенный уровень 2021 года. Выпуск молокопродуктов рос быстрее, чем внутреннее потребление, что позволило производителям активнее выходить на внешние рынки.

По предварительным оценкам экспорт молочных продуктов в пересчете на молоко вырос на 17% — до 0,7 млн тонн. В то же время, импорт оставался значительным — около 0,4 млн тонн, что эксперты объясняют ценовым диспаритетом между внутренним и внешним рынками.

Прогнозы на 2026 год аналитики оценивают сдержанно пессимистично. Признаков скорого завершения войны нет, а мировая конъюнктура ухудшается. В частности, эксперты Rabobank прогнозируют снижение мировых цен на молочную продукцию из-за больших запасов и экспортных излишек, с риском затяжного спада до середины или даже конца 2026 года.

В то же время, в долгосрочной перспективе оценки остаются осторожно положительными. По выводам экспертов, аграрии и переработчики, которые сохранят поголовье, будут инвестировать в модернизацию и постоянство производства, могут получить конкурентные преимущества уже после 2026 года.

Напомним, с а 11 месяцев 2025 года Украина экспортировала молочную продукцию на 375,43 млн долларов, что на треть (+35%) больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Главным драйвером роста в ноябре стало сгущенка.