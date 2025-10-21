Запланована подія 2

Читати українською

Цены на молочную продукцию начали снова расти

молочная продукция
Молочные продукты дорожают / Depositphotos

Осенью ситуация в молочной отрасли Украины несколько изменилась. С одной стороны, производители фиксируют рост спроса, с другой – цены на молочную продукцию начали снова расти.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

Отмечается, что осенью украинцы традиционно начинают больше потреблять молокопродукты.

"Этот год - не исключение, хотя прирост спроса не так ощутим, как это было до начала полномасштабной войны. Тем не менее, производители сыра и цельномолочной продукции сообщают о некотором росте продаж", - отмечают аналитики.

Как изменились цены

Эксперты отмечают, что вместе с ростом спроса выросли и цены на молочную продукцию.

В октябре большинство производителей повысили стоимость выпускаемой продукции в среднем на 5%.

Аналитики обращают внимание, что последнее цены пересматривали еще полгода назад, поэтому производители объясняют удорожание ростом расходов, в частности из-за общей инфляции в стране.

К тому же подорожало и сырое молоко на 9%.

В перерабатывающей отрасли прогнозируют, что к концу осени цены на молочную продукцию могут вырасти еще как минимум на 5%.

Заметим, в сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.

Автор:
Светлана Манько