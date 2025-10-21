Запланована подія 2

Наибольшая доля в переработке молока приходится на молочно-товарные фермы: основные показатели

молоко, сыры, молочная продукция
Молоко из МТФ имеет большую долю в переработке. / Freepik

Сельхозпредприятия эффективно компенсировали сокращение поставок от хозяйств населения В январе-августе 2025 г. на перерабатывающие предприятия поступило 2 млн 412,3 тыс. т молока-сырья. Молочнотоварные фермы (МТФ) обеспечили 87% этого объема, компенсируя сокращение поставок населения (6%). Главным продуктом остается питьевое молоко (319,0 тыс. т).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока.

Как отметил аналитик Георгий Кухалейшвили, несмотря на сложные условия военного времени, рост производственных затрат и энергетический кризис, промышленный сектор продолжает компенсировать сокращение поступлений молока-сырья из приусадебного сектора на переработку.

Доля молока, производимого на перерабатывающих предприятиях и от заказчиков, составила 171,6 тыс. т (7%). Из приусадебного сектора на переработку поступило всего 140,3 тыс. т молока (6%), доля которого сокращается.

Фото 2 — Наибольшая доля в переработке молока приходится на молочно-товарные фермы: основные показатели

Сокращения внутреннего потребления и количества покупателей, а также сложности с экспортом из-за снижения мировых цен на сухое молоко, сливочное масло и сыры, не способствуют развитию отрасли.

В январе-августе 2025 года молокоперерабатывающие предприятия использовали указанный объем сырья для производства такой продукции:

  • молоко питьевое – 319,0 тыс. т;
  • кисломолочные продукты (йогурт, кефир и т.п.) – 226,9 тыс. т;
  • сыры (кроме плавленых) – 93,2 тыс. т;
  • сливочное масло (80–90% жира) – 50,8 тыс. т;
  • сливки менее 29% жирности – 29,2 тыс. т;
  • молоко сгущенное – 21,6 тыс. т;
  • сливки более 29% жирности – 12,9 тыс. т;
  • сухое цельное молоко – 10,5 тыс. т;
  • молоко частично обезжиренное сухое – 0,8 тыс. т.

Ранее сообщалось, что из-за снижения цен на сливочное масло в Украине и за рубежом, невыполнены биржевые поставки и рост убыточности производства сухого молока и масла сдерживают повышение цен на молоко-сырье.

Автор:
Татьяна Ковальчук