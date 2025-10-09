Рынок молока в Украине: рост цен ограничен падением стоимости масла

Снижение цен на сливочное масло в Украине и за рубежом, невыполненные биржевые поставки и рост убыточности производства сухого молока и сдерживают повышение цен на молоко-сырье.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока.

О молочном рынке Украины

Средняя закупочная цена молока экстра-сорта в Украине составила 17,45 грн/кг без НДС, что на 10 копеек выше, чем в предыдущем месяце. В хозяйствах цены на это сорт колеблются в пределах 17,00–18,20 грн/кг без НДС.

Высший сорт в среднем стоит 17,15 грн/кг без НДС. За последний месяц цена не изменилась. Цены на молоко высшего качества колеблются от 16,80 до 17,60 грн/кг без НДС.

Средняя закупочная цена молока первого сорта осталась на уровне 16,80 грн/кг без НДС, без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. В хозяйствах цены колебались от 16,50 до 17,20 грн/кг без НДС.

Нижние и верхние пределы цен на все сорта молока остались без изменений за последний месяц и стабильны по сравнению с результатами мониторинга второй половины сентября. По сравнению с прошлым годом цена на молоко экстра сорта снизилась на 25 копеек.

Средневзвешенная цена трех сортов в настоящее время составляет 17,35 грн/кг без НДС, что на 5 копеек выше, чем в предыдущем месяце.

Что влияет на рынок

Аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили объясняет, что рост цен на молоко-сырье в Украине сдерживается рядом факторов. На внутреннем рынке предложение биржевых товаров превышает спрос, ведь молокоперерабатывающие предприятия накапливали запасы с середины августа после приостановки экспорта в ЕС из-за исчерпания квот.

Спрос на внутреннем рынке остается медленным из-за уменьшения количества потребителей и сокращения покупательной способности населения. Продажи молочных продуктов в супермаркетах растут в основном во время акционных скидок. В результате склады почти заполнены биржевыми товарами, что давит на цены на молоко.

Замедление роста цен характерно и для ключевых мировых рынков. По данным ФАО, сезонное увеличение предложения сливок после спада спроса на мороженое, а также рекордные надои в Новой Зеландии создали избыток молока-сырья на глобальном рынке, снижая цены на биржевые товары. За последние два месяца в ЕС сливочное масло подешевело на 24%, в том числе из-за поступления американского масла по цене 5 тыс. евро за тонну. Поэтому европейским трейдерам менее выгодно покупать украинское масло, дороже американского, а рост затрат на электроэнергию повышает себестоимость продукции в Украине.

Прогнозы

Во второй половине октября ожидается возможное снижение максимальных цен на молоко-сырье экстра и высшего сорта из-за убыточности производства сухого молока и сливочного масла и падения мировых цен на масло. В то же время, 13 октября планируется подписание новых квот на экспорт молочной продукции в ЕС для украинских компаний: квоты на масло увеличатся с 5 до 7 тыс. тонн, а также на сухое молоко. Экспорт ожидается возобновить 28 октября, что может сдержать дальнейшее падение цен на молоко-сырье в Украине.

Напомним, во второй половине сентября цены выросли на большинство молочных продуктов, несмотря на сокращение спроса и реализации товаров торговыми сетями. Аналитики подчеркивают, что в Украине цены на большинство молочных продуктов остаются высокими, что может быть связано с продовольственной инфляцией. В то же время внутренний спрос на молочную продукцию ограничен.