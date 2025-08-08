В августе выросла закупочная цена на молоко-сырье: сколько стоит продукт и какой прогноз на осень

В начале августа в Украине выросла закупочная цена на молоко-сырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков, пытающихся экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот. Больше всего подорожал продукт высшего и первого сорта.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

По состоянию на 5 августа цены на молоко-сырье без НДС составляли :

экстра сорт — 16,80 грн/кг, что на 66 копеек больше по отношению к предыдущему месяцу ;

16,80 грн/кг, что на 66 копеек больше по отношению к предыдущему месяцу высший сорт — 16,60 грн/кг , что на 75 копеек больше месяца назад ;

16,60 грн/кг что на 75 копеек больше месяца назад первый ґ сорт — 16,20 грн/кг , что на 75 копеек больше по отношению к июлю.

Эксперт отмечает, что резкое падение цен на молоко-сырье маловероятно в ближайшие месяцы, поскольку склады переработчиков пусты и они смогут постепенно восстановить запасы биржевых товаров.

Георгий Кухалейшвили отмечает, если в сентябре Еврокомиссия утвердит новое торговое соглашение с Украиной, тогда экспорт молочных продуктов в ЕС возобновится. Впрочем, не стоит ожидать резкого скачка закупочных цен в сентябре, поскольку поставляться в ЕС должны молочные продукты со складов. Согласно прогнозу переработчиков, средняя цена на молоко в сентябре может составить 16,70 грн/кг, а в октябре – 17,10 грн/кг.

Напомним, в конце июля в Украине снизились цены на ряд молочных продуктов. Больше подешевели сыр "Фета" (-6%), кефир в тетрапакетах (-4%) и сливочное масло до 73% жирности (-2,2%). Это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта сыров.