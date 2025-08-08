Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,46

--0,15

EUR

48,28

--0,01

Наличный курс:

USD

41,50

41,43

EUR

48,54

48,30

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В августе выросла закупочная цена на молоко-сырье: сколько стоит продукт и какой прогноз на осень

молоко, кувшин, банка, чашка
В Украине выросли закупочные цены на молоко. / Freepik

В начале августа в Украине выросла закупочная цена на молоко-сырье из-за высокого спроса со стороны переработчиков, пытающихся экспортировать больше готовой продукции в ЕС до исчерпания квот. Больше всего подорожал продукт высшего и первого сорта.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на данные аналитика Ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили.

По состоянию на 5 августа цены на молоко-сырье без НДС составляли :

  • экстра сорт 16,80 грн/кг, что на 66 копеек больше по отношению к предыдущему месяцу ;
  • высший сорт 16,60 грн/кг , что на 75 копеек больше месяца назад ;  
  • первый ґ сорт 16,20 грн/кг , что на 75 копеек больше по отношению к июлю.
Фото 2 — В августе выросла закупочная цена на молоко-сырье: сколько стоит продукт и какой прогноз на осень

Эксперт отмечает, что резкое падение цен на молоко-сырье маловероятно в ближайшие месяцы, поскольку склады переработчиков пусты и они смогут постепенно восстановить запасы биржевых товаров.

Георгий Кухалейшвили отмечает, если в сентябре Еврокомиссия утвердит новое торговое соглашение с Украиной, тогда экспорт молочных продуктов в ЕС возобновится. Впрочем, не стоит ожидать резкого скачка закупочных цен в сентябре, поскольку поставляться в ЕС должны молочные продукты со складов. Согласно прогнозу переработчиков, средняя цена на молоко в сентябре может составить 16,70 грн/кг, а в октябре – 17,10 грн/кг.

Напомним, в конце июля в Украине снизились цены на ряд молочных продуктов. Больше подешевели сыр "Фета" (-6%), кефир в тетрапакетах (-4%) и сливочное масло до 73% жирности (-2,2%). Это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта сыров.

Автор:
Татьяна Ковальчук