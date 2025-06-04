Молоко в тренде: в прошлом году Украина удвоила экспорт молочной продукции

В 2024 году Украина экспортировала 118 тыс. тонн молочных продуктов – почти вдвое больше, чем импортировала (60 тыс. тонн). Положительное сальдо торговли сохраняется как по объему, так и по стоимости: $296,8 млн экспорта против $290,3 млн импорта. Более 90% молока для переработки поступило из промышленных ферм.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Ассоциации производителей молока.

Потребление и внешняя торговля

В 2024 году среднее потребление молочных продуктов в Украине выросло до 209,3 кг на человека — это на 4% больше, чем в 2023 и 2021 годах. Несмотря на войну, массовую эмиграцию и понижение покупательной способности населения, спрос на молочную продукцию остается стабильно высоким.

Украинский молочный экспорт продолжил рост: в 2024 году за границу было поставлено 118,02 тыс. тонн продукции на сумму 296,81 млн долларов. Это на 16% больше, чем в 2023-м, и на 20% по сравнению с 2021 годом.

Пятерка самых популярных экспортных категорий выглядит так:

Сухое и сгущенное молоко – 25% от общего объема экспорта. Сыры – 18%. Сливочное масло – 16%. Казеин – 14%. Мороженое – 14%.

Импорт в 2024 году составил 60,27 тыс. тонн на 290,34 млн. дол. Следовательно, в денежном +10% к 2023 году и -24% к 2021 году (в денежном эквиваленте). Важно, что 78% импорта приходится на сыры – высокомаржианльную продукцию.

В 2024 году Украина сохраняла положительное сальдо внешней торговли молочными продуктами, экспортируя почти вдвое больше по объему, чем импортирует (118 тыс. т против 60 тыс. т), при почти одинаковой стоимости (296,81 млн долл. экспорта против 290,34 млн долл. импорта).

Производительность и качество: новые рекорды

Несмотря на сложности 2024 года — в частности, длительные блекауты и аномальную жару в летние месяцы, повлекшие падение надоев более чем на 25% в более половине хозяйств — промышленные молочно-товарные фермы продемонстрировали рекордную производительность. Средний годовой надежд в секторе достиг 8167 кг на корову, что почти на 20% превышает довоенный уровень 2021 года.

Самые высокие показатели производительности в 2024 году зафиксированы в следующих регионах:

Тернопольская область — 9905 кг/корову/год. Николаевская область — 9189 кг/корову/год. Хмельницкая область — 8817 кг/корову/год. Полтавская область — 8447 кг/корову/год. Черкасская область — 8443 кг/корову/год.

Кроме роста производительности, улучшилось и качество молока: 55% объемов, сданных на переработку, — это молоко экстрасорта, еще 25,3% — продукция высшего сорта.

Промышленное производство молока

В 2024 году промышленные хозяйства оставались основным источником молочного сырья для переработки – на их долю приходилось более 90% от общего объема. На 1 января 2025 года наибольшие объемы производства молока были зафиксированы в следующих областях:

Полтавская — 445,2 тыс. тонн. Черкасская — 371,5 тыс. тонн. Черниговская – 268,3 тыс. тонн. Киевская – 266,5 тыс. тонн. Винницкая – 260,2 тыс. тонн.

Наибольший рост объемов производства молока-сырья за год имел:

Николаевская область — +18%.

Тернопольская область — +13%.

— +13%. Хмельницкая область — +9%.

— +9%. Житомирская и Полтавская области — по +8%.

Значительное падение зафиксировано в:

Запорожской области - 87%.

Харьковской области - 45%.

- 45%. Сумской области - 6%.

Где растет и сокращается поголовье?

В 2024 году прирост промышленного поголовья коров зафиксирован в нескольких областях, продолжающих развивать молочное производство, несмотря на общие трудности. Наибольший рост показал:

Николаевская область — +14%.

Тернопольская область — +10%.

Хмельницкая область — +5%.

Черкасская область — +4%.

Киевская область — +3%.

В то же время сохраняется негативная динамика в регионах, подвергшихся наибольшим последствиям войны. С 2021 года наибольшее сокращение поголовья произошло в:

Запорожской области -88%.

Харьковской области -47%.

Сумской и Черновицкой областях – по -22%.

Черниговской области -11%.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление №1407, которым продолжено финансирование государственной программы по поддержке фермеров, обрабатывающих до 120 гектаров угодий или содержащих до 100 коров, 500 коз и/или овец.