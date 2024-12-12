Правительство продолжило финансирование программы поддержки фермеров на 2025 год

Кабинет министров Украины принял постановление №1407, которым продолжено финансирование государственной программы по поддержке фермеров, обрабатывающих до 120 гектаров угодий или содержащих до 100 коров, 500 коз и/или овец.

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

Согласно сообщению, фермеры, не получавшие пособия в 2024 году, смогут воспользоваться поддержкой в 2025 году.

Также более срок предоставления заявок в Государственный аграрный реестр, поскольку финансирование программы предусмотрено на два года.

Финансирование на 2025 год

По словам Коваля, законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" выделено 4,726 млрд. гривен на реализацию программы.

Фермеры могут рассчитывать на следующие виды помощи:

4 тыс. грн. бюджетной субсидии на 1 гектар сельскохозяйственных угодий;

бюджетной субсидии на 1 гектар сельскохозяйственных угодий; 7 тыс. грн дотации за содержание одной коровы;

дотации за содержание одной коровы; 2 тыс. грн дотации за содержание одной козы или овцы.

Как подать заявку

О начале приема заявок будет поставлено в известность на официальных сайтах Минагрополитики и Государственного аграрного реестра.

Эта инициатива является частью поддержки малых и средних фермеров, направленных на развитие аграрного сектора и повышение продовольственной безопасности страны.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающий более 7 млрд гривен в поддержку аграрной сферы.