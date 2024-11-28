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Категория
Агро
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Госбюджет-2025: агросектор получит более 7 миллиардов гривен поддержки

Госбюджет-2025: агросектор получит более 7 миллиардов гривен поддержки
Для аграриев в бюджете запланировано 7 миллиардов гривен

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающий более 7 млрд гривен в поддержку аграрной сферы.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Основные направления финансирования включают развитие животноводства, разминирование земель, мелиорацию и гранты для фермеров в садоводстве и теплице.

Основные расходы:

  • 1 млрд грн — на развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли. Финансирование будет происходить из-за поступлений от проекта "Земельный банк".
  • 4,726 млрд грн — на дотации для сельхозпроизводителей (гектарная поддержка, содержание коров, овец и коз).
  • 1 млрд грн — на разминирование сельскохозяйственных земель.
  • 1,37 млрд грн – на гранты для садоводства, теплиц и других проектов.
  • 200 млн грн — на мелиорацию, в частности строительство и восстановление оросительных систем.
  • 80 млн грн – на льготные кредиты фермерам, еще 5 млн грн – на компенсацию ЕСВ для семейных фермерских хозяйств.

Кроме того, вводятся налоговые изменения для поддержки экономики во время военного положения. Минимальные налоговые платежи с гектара пашни будут составлять 1400 грн, а для других земель – 700 грн.

Также увеличиваются минимальные цены на украинские винодельческие продукты для поддержки легальных производителей.

Добавим, 17 октября Зеленский подписал законопроект №11063-д "О Государственном аграрном реестре".

Подписанный закон предусматривает:

  • Расширение круга пользователей ДАР. Государственную поддержку могут получать не только производители сельскохозяйственной продукции, но и организации водопользователей и субъекты агропромышленного комплекса;
  • Урегулирование правового статуса ГАР и источников его финансирования. В частности, ГАР определен как комплексная информационная система, которая будет обеспечивать, в частности, сбор, накопление, интегрирование, хранение, отображение, обработка данных, в том числе использование регистровой информации, предоставление административных и других публичных услуг.
  • определение полномочий держателя, администратора и технического администратора ДАР, а также объектов ДАР и виды регистровой информации, которая будет обрабатываться в нем;
  • Обеспечение возможности формирования подъемников из ДАР;
  • определение прав и обязанностей пользователей ДАР;
  • Определение обязательного использования данных ДАР и/или программных средств ведения ДАР при предоставлении государственной поддержки, предоставление частичных гарантий по кредитным обязательствам субъектами малого и среднего бизнеса, предоставление поддержки страхованию сельскохозяйственной продукции;
  • Приведение положений, регулирующих функционирование ГАР, в соответствие с требованиями Закона Украины "О публичных электронных реестрах";
  • Формирование отдельных подсистем (разделов) реестра, что обеспечит возможность действующий Государственный аграрный реестр, который сегодня функционирует в соответствии с Законом Украины "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины", превратить в Государственный реестр производителей сельскохозяйственной продукции (фермерский реестр).
  • внедрение мониторинга целевого использования государственной поддержки и помощи, грантов в сельском хозяйстве с учетом позиции международных партнеров;
  • Обеспечение электронного информационного взаимодействия ГАР с другими информационно-коммуникационными системами, электронно-информационными ресурсами, кадастрами и системами.
Автор:
Татьяна Гойденко