Госбюджет-2025: агросектор получит более 7 миллиардов гривен поддержки

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О государственном бюджете Украины на 2025 год", предусматривающий более 7 млрд гривен в поддержку аграрной сферы.

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Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Основные направления финансирования включают развитие животноводства, разминирование земель, мелиорацию и гранты для фермеров в садоводстве и теплице.

Основные расходы:

1 млрд грн — на развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли. Финансирование будет происходить из-за поступлений от проекта "Земельный банк".

— на развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли. Финансирование будет происходить из-за поступлений от проекта "Земельный банк". 4,726 млрд грн — на дотации для сельхозпроизводителей (гектарная поддержка, содержание коров, овец и коз).

— на дотации для сельхозпроизводителей (гектарная поддержка, содержание коров, овец и коз). 1 млрд грн — на разминирование сельскохозяйственных земель.

— на разминирование сельскохозяйственных земель. 1,37 млрд грн – на гранты для садоводства, теплиц и других проектов.

– на гранты для садоводства, теплиц и других проектов. 200 млн грн — на мелиорацию, в частности строительство и восстановление оросительных систем.

— на мелиорацию, в частности строительство и восстановление оросительных систем. 80 млн грн – на льготные кредиты фермерам, еще 5 млн грн – на компенсацию ЕСВ для семейных фермерских хозяйств.

Кроме того, вводятся налоговые изменения для поддержки экономики во время военного положения. Минимальные налоговые платежи с гектара пашни будут составлять 1400 грн, а для других земель – 700 грн.

Также увеличиваются минимальные цены на украинские винодельческие продукты для поддержки легальных производителей.

Добавим, 17 октября Зеленский подписал законопроект №11063-д "О Государственном аграрном реестре".

Подписанный закон предусматривает: