Зеленский подписал закон о госбюджете на 2025 год

28 ноября президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, приоритетом сметы остается защита Украины, финансирование сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это будет выделено 2,23 трлн. грн.

Все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.

Еще 420,9 млрд грн направлено на социальную защиту, 217 млрд грн – на здравоохранение, 199 млрд грн – на образование.

В целом расходы на следующий год запланированы на уровне 3,6 трлн грн.

Детальнее об основных показателях проекта госбюджета-2025 читайте в материале Delo.ua.

Сообщается, что у правительства есть четкое понимание, как закрыть дефицит бюджета в 2025 году. В частности, путем продления программы с МВФ, Ukraine Facility из ЕС и $50 млрд от использования замороженных российских активов. Они также обеспечат необходимые средства для финансирования оборонных потребностей Украины как в этом, так и в следующем году.

Вчера в эфире национального телемарафона "Единые новости" Шмыгаль рассказал, что правительство уже обратилось к президенту с просьбой оперативно подписать законы о государственном бюджете на 2025 год и изменения в Налоговый кодекс, поскольку они важны для выполнения финансовых обязательств перед международными кредиторами.

Напомним, Бюджетный комитет Верховной Рады на своем заседании 18 ноября одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2025 год и внес финальные правки в текст документа. Уже 19 ноября ВР приняла в целом проект государственного бюджета на 2025 год. За соответствующий проект проголосовали 257 нардепов, 35 депутатов выступили против, еще 12 – воздержались.