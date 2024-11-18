Комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2025 год: что предлагают изменить

Бюджетный комитет Верховной Рады на своем заседании 18 ноября одобрил ко второму чтению проект бюджета на 2025 год и внес финальные поправки в текст документа.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, 24 члена комитета поддержали основную смету страны, против проголосовал 1 нардеп, еще 3 воздержались.

Железняк подчеркнул, что на этой неделе должно состояться финальное голосование за бюджет.

В ходе заседания комитета были поддержаны только две правки: не переводить больницы на казначейское обслуживание и изъять норму о возможности партиям ложить средства на ОВГЗ.

Что Комитет предложил изменить:

Как сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа, предложено изменить:

1. 2 млрд долларов (90 млрд грн) кредитных средств поступят в государственный бюджет от Великобритании на покрытие военных расходов, а именно — закупку оружия. Они отражены по спецфонду внешних заимствований и расходам Минобороны,

2. Оставить 4% НДФЛ (кроме военного) в общинах (т.е. в общей сложности будет 64% для общин) для расчетов за коммунальные услуги и энергоносители, соответственно, отменяют субвенцию областным бюджетам на покрытие разницы в тарифах на 12,2 млрд грн.

3. Разрешили прифронтовым общинам не перечислять реверс в государственный бюджет (в общей сложности 593 млн грн).

4. АО "Укрзалізниця" получит дополнительно 128 млн на софинансирование европейского проекта развития железнодорожной инфраструктуры, что является обязательным условием предоставления европейских средств.

5. Национальная академия наук получит 277,1 млн грн, в том числе на исследования в военной сфере.

Все остальное в проекте бюджеты оставили по-прежнему.

Что в бюджете на 2025 год

Напомним, 8 ноября правительство одобрило проект государственного бюджета на 2025 год до второго чтения. Его главным приоритетом является обеспечение обороны, обороноспособности и безопасности государства. Для реализации этих задач предлагается выделить 2 трлн. 225 млрд грн.

Ко второму чтению расходы бюджета были увеличены на 50 млрд. грн.

В частности, дополнительно выделено:

24 млрд грн на образование : 12 млрд направлено на доплаты учителям и еще 12 млрд — на инвестиционные проекты в образовательной сфере;

: 12 млрд направлено на доплаты учителям и еще 12 млрд — на инвестиционные проекты в образовательной сфере; 6,3 млрд грн на медицину ;

; 5 млрд грн выделено в поддержку ветеранов ;

выделено в поддержку ; 12,6 млрд грн зарезервировано для ремонта участков дорог, важных для обороны и экономики страны, несмотря на решение не финансировать дорожный фонд в 2025 году.

По данным Министерства финансов, доходы, которые раньше направлялись в специальный фонд в размере 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий фонд бюджета.

Также увеличены расходы Минсоцполитики более чем на 1,4 млрд грн, в частности:

1 млрд грн — на помощь внутренне перемещенным лицам ;

— на помощь ; 102,2 млн грн — на оплату облачных ресурсов для цифровых технологий;

— на оплату для цифровых технологий; 328,6 млн грн — на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.

На развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли 1 млрд. грн. Это денежные средства, которые поступят в госбюджет по проекту " Земельный банк " — от аукционов по аренде государственных с/х земель.

Также в бюджете предусмотрено финансирование программы "єВідновлення" в полном объеме, которая направлена на восстановление инфраструктуры и экономическое восстановление. Для выплаты компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд. грн., а за поврежденное имущество — 1 млрд грн.

31 октября Рада приняла в первом чтении законопроект о госбюджете-2025. За принятие документа проголосовали 247 народных избранников.

Детальнее об основных показателях проекта госбюджета-2025 читайте в материале Delo.ua.