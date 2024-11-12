1575 років потрібно для повної компенсації за зруйноване житло за нинішніх темпів

У бюджеті на 2025 рік на програму “єВідновлення” закладено лише 4 мільярди гривень. Це значно менше за реальні потреби на сьогодні, і такими темпами українці відбудовуватимуться 1575 років, якщо кожного року влада буде виділяти саме таку суму.

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Про це повідомила народна депутатка, голова Комітету з організації державної влади, регіонального розвитку, місцевого самоврядування та містобудування Верховної Ради, очільниця політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"У законопроєкті про державний бюджет на 2025, поданому на друге читання, передбачено 4 млрд грн на реалізацію програми "єВідновлення"".Так, це менше, ніж я передбачала в своїй правці, і значно менше за реальні потреби програми", - зауважила Шуляк.

За її словами, кошти будуть розподілені наступним чином:

3 млрд грн підуть на житлові сертифікати для тих, хто втратив своє житло;

1 млрд грн буде виділено на компенсації за пошкоджене майно.

Нардепка зазначила, що всього з часу старту програми "єВідновлення" у травні 2023 року українцям виплатили компенсації на загальну суму 15,9 млрд грн. Зокрема:

7 млрд грн спрямовано на компенсації за пошкоджене житло;

8,9 млрд грн становили використані житлові сертифікати.

Щодо реальної картина збитків, то за даними Світового банку, прямі збитки, завдані Україні з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року склали 152 млрд доларів.

"Це включає не лише житловий фонд, але навіть без врахування 2024 року, потреба у відновленні за прямими збитками, та за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень .При нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років. Що як наповнювати озеро чайною ложкою...", - наголосила Шуляк.

Вона додала, що безперечно добре, що уряд таки знайшов можливість фінансування "єВідновлення" у 2025 році, адже в ухваленому у першому читанні Верховною Радою проєкті закону про державний бюджет взагалі кошти не були передбачені. Але, на думку Шуляк, такий темп фінансування — це не вихід для розв'язання ситуації з виплатами, не кажучи вже про їх розширення на ТОТ.

Зауважимо, раніше нардепка повідомляла, що запропонувала спрямувати на "єВідновлення" 10 млрд гривень, а Міністерство відновлення попросило ще більше — понад 40 млрд гривень, щоб програма не була заморожена.

Раніше Шуляк заявляла, що Україна має якнайшвидше розширити програму "єВідновлення" для громадян, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і надати компенсації за знищене житло. Зволікання з цим грає на руку окупаційному режиму, адже користуючись нерішучістю України у виплаті компенсацій, РФ може вплинути на настрої громадян, які через відсутність домівки, можуть назавжди залишитися з країною-терористом.