Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання: збільшено видатки

8 листопада уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання. Його головним пріоритетом є забезпечення оборони, обороноздатності та безпеки держави. Для реалізації цих завдань пропонується виділити 2 трлн 225 млрд грн.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що усі кошти платників податків будуть спрямовані на забезпечення Сил безпеки та оборони, закупівлю сучасного озброєння, дронів та техніки.

Поряд з оборонними витратами важливими напрямками бюджету залишаються соціальна сфера, освіта та медицина.

До другого читання видатки бюджету було збільшено на 50 млрд грн.

Зокрема, додатково виділено:

24 млрд грн на освіту : 12 млрд спрямовано на доплати вчителям та ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти в освітній сфері;

: 12 млрд спрямовано на доплати вчителям та ще 12 млрд — на інвестиційні проєкти в освітній сфері; 6,3 млрд грн на медицину ;

; 5 млрд грн виділено на підтримку ветеранів ;

виділено на підтримку ; 12,6 млрд грн зарезервовано для ремонту ділянок доріг, важливих для оборони та економіки країни, попри рішення не фінансувати дорожній фонд загалом у 2025 році.

За даними Міністерства фінансів, доходи, які раніше спрямовувалися до спеціального фонду у розмірі 43,2 млрд грн на фінансування Державного дорожнього фонду, тепер повністю перенесені до загального фонду бюджету.

Також збільшено видатки Мінсоцполітики на понад 1,4 млрд грн, зокрема:

1 млрд грн — на допомогу внутрішньо переміщеним особам ;

— на допомогу ; 102,2 млн грн — на оплату хмарних ресурсів для цифрових технологій;

— на оплату для цифрових технологій; 328,6 млн грн — на послуги денного догляду для дітей з інвалідністю.

Також у бюджеті передбачено фінансування програми "єВідновлення" у повному обсязі, яка спрямована на відбудову інфраструктури та економічне відновлення. Для виплати компенсацій за знищене житло передбачено 3 млрд грн, а за пошкоджене майно — 1 млрд грн.

Що відомо про держбюджет на 2025 рік

Шмигаль також повідомляв, що пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будуть направлені на посилення захисників України та військових спроможностей.

На ці потреби буде спрямовано понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. При цьому доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік 13 вересня, а вже 14 вересня його внесли на розгляд Верховної Ради. 31 жовтня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2025. За прийняття документу проголосували 247 народних обранців.

Детальніше про основні показники проєкту держбюджету-2025 читайте у матеріалі Delo.ua.