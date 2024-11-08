Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год ко второму чтению: увеличены расходы

8 ноября правительство одобрило проект государственного бюджета на 2025 год до второго чтения. Его главным приоритетом является обеспечение обороны, обороноспособности и безопасности государства. Для реализации этих задач предлагается выделить 2 трлн. 225 млрд грн.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он отметил, что все средства налогоплательщиков будут направлены на обеспечение сил безопасности и обороны, закупку современного вооружения, дронов и техники.

Наряду с оборонными расходами, важными направлениями бюджета остаются социальная сфера, образование и медицина.

Ко второму чтению расходы бюджета были увеличены на 50 млрд. грн.

В частности, дополнительно выделено:

24 млрд грн на образование : 12 млрд направлено на доплаты учителям и еще 12 млрд — на инвестиционные проекты в образовательной сфере;

: 12 млрд направлено на доплаты учителям и еще 12 млрд — на инвестиционные проекты в образовательной сфере; 6,3 млрд грн на медицину ;

; 5 млрд грн выделено в поддержку ветеранов ;

выделено в поддержку ; 12,6 млрд грн зарезервировано для ремонта участков дорог, важных для обороны и экономики страны, несмотря на решение не финансировать дорожный фонд в 2025 году.

По данным Министерства финансов, доходы, которые ранее направлялись в специальный фонд в размере 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий фонд бюджета.

Также увеличены расходы Минсоцполитики более чем на 1,4 млрд грн, в частности:

1 млрд грн — в помощь внутренне перемещенным лицам ;

— в помощь ; 102,2 млн грн — на оплату облачных ресурсов для цифровых технологий;

— на оплату для цифровых технологий; 328,6 млн грн — на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.

На развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли 1 млрд. грн. Это средства, которые поступят в госбюджет по проекту "Земельный банк" – от аукционов по аренде государственных с/х земель.

Также в бюджете предусмотрено финансирование программы "єВідновлення" в полном объеме, которая направлена на восстановление инфраструктуры и экономическое восстановление. Для выплаты компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд. грн., а за поврежденное имущество — 1 млрд. грн.

Что известно о госбюджете на 2025 год

Шмигаль также сообщал, что приоритетом сметы в следующем году также будет безопасность и оборона. Все налоги, уплачиваемые людьми и бизнесом, будут направлены на усиление защитников Украины и военных способностей.

На эти нужды будут направлены более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.

В целом же расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн. грн., что на 535 млрд. грн. больше по сравнению с этим годом. При этом доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд. грн., что на 411 млрд. грн. больше, чем в этом году.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год 13 сентября, а уже 14 сентября его внесли на рассмотрение Верховной Рады. 31 октября Рада приняла в первом чтении законопроект о госбюджете-2025. За принятие документа проголосовали 247 народных избранников.

Детальнее об основных показателях проекта госбюджета-2025 читайте в материале Delo.ua.