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Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год ко второму чтению: увеличены расходы
8 ноября правительство одобрило проект государственного бюджета на 2025 год до второго чтения. Его главным приоритетом является обеспечение обороны, обороноспособности и безопасности государства. Для реализации этих задач предлагается выделить 2 трлн. 225 млрд грн.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что все средства налогоплательщиков будут направлены на обеспечение сил безопасности и обороны, закупку современного вооружения, дронов и техники.
Наряду с оборонными расходами, важными направлениями бюджета остаются социальная сфера, образование и медицина.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Ко второму чтению расходы бюджета были увеличены на 50 млрд. грн.
В частности, дополнительно выделено:
- 24 млрд грн на образование : 12 млрд направлено на доплаты учителям и еще 12 млрд — на инвестиционные проекты в образовательной сфере;
- 6,3 млрд грн на медицину ;
- 5 млрд грн выделено в поддержку ветеранов ;
- 12,6 млрд грн зарезервировано для ремонта участков дорог, важных для обороны и экономики страны, несмотря на решение не финансировать дорожный фонд в 2025 году.
По данным Министерства финансов, доходы, которые ранее направлялись в специальный фонд в размере 43,2 млрд грн на финансирование Государственного дорожного фонда, теперь полностью перенесены в общий фонд бюджета.
Также увеличены расходы Минсоцполитики более чем на 1,4 млрд грн, в частности:
- 1 млрд грн — в помощь внутренне перемещенным лицам ;
- 102,2 млн грн — на оплату облачных ресурсов для цифровых технологий;
- 328,6 млн грн — на услуги дневного ухода для детей с инвалидностью.
На развитие животноводства и агроперерабатывающей отрасли 1 млрд. грн. Это средства, которые поступят в госбюджет по проекту "Земельный банк" – от аукционов по аренде государственных с/х земель.
Также в бюджете предусмотрено финансирование программы "єВідновлення" в полном объеме, которая направлена на восстановление инфраструктуры и экономическое восстановление. Для выплаты компенсаций за уничтоженное жилье предусмотрено 3 млрд. грн., а за поврежденное имущество — 1 млрд. грн.
Что известно о госбюджете на 2025 год
Шмигаль также сообщал, что приоритетом сметы в следующем году также будет безопасность и оборона. Все налоги, уплачиваемые людьми и бизнесом, будут направлены на усиление защитников Украины и военных способностей.
На эти нужды будут направлены более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.
В целом же расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн. грн., что на 535 млрд. грн. больше по сравнению с этим годом. При этом доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд. грн., что на 411 млрд. грн. больше, чем в этом году.
Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил проект государственного бюджета на 2025 год 13 сентября, а уже 14 сентября его внесли на рассмотрение Верховной Рады. 31 октября Рада приняла в первом чтении законопроект о госбюджете-2025. За принятие документа проголосовали 247 народных избранников.
Детальнее об основных показателях проекта госбюджета-2025 читайте в материале Delo.ua.