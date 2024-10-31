Рада приняла в первом чтении законопроект о госбюджете-2025

Верховная Рада приняла за основу законопроект №12000 о государственном бюджете Украины на 2025 год.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За принятие документа проголосовало 247 народных избранников.

Бюджетные заключения были поддержаны в целом, что считается первым чтением госбюджета-2025.

"Никакой правки, кроме правки по зарплатам прокуроров, не изменили", — говорится в его сообщении.

Что известно о госбюджете на 2025 год

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, приоритетом в следующем году будет безопасность и оборона. Все налоги, уплачиваемые людьми и бизнесом, будут направлены на усиление защитников Украины и военных способностей.

По его словам, на эти нужды будут направлены более 2,2 трлн грн, что составляет около 26% ВВП. Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году.

В целом же расходы госбюджета планируются в объеме более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с этим годом. При этом доходы общего фонда запланированы на сумму 2,7 млрд грн, что на 411 млрд грн больше, чем в текущем году.

"Благодарю народных депутатов за поддержку и рассчитываем, что госбюджет будет принят в целом как можно быстрее", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, 28 октября комитет по бюджету рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в первом чтении проект бюджета 2025 года и проект бюджетных выводов.

13 сентября Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2025 год, несмотря на вызовы, связанные с полномасштабной войной. Это уже третий бюджет, представленный в ходе военных действий.

14 сентября проект госбюджета был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Основные акценты нового бюджета сосредоточены на обороне, безопасности, социальной защите и экономической поддержке. Детальнее об основных показателях проекта госбюджета-2025 читайте в материале Delo.ua.