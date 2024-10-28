Комитет Рады одобрил проект госбюджета на 2025 год

Комитет по бюджету рекомендовал Верховной Раде рассмотреть в первом чтении проект бюджета 2025 года и проект бюджетных выводов.

Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа.

Она рассказала, какие ключевые изменения комитет предлагает правительству внести в проект государственного бюджета:

все источники наполнения Дорожного фонда (это 43,2 млрд грн в следующем году) направить в общий фонд бюджета – на первоочередные нужды, прежде всего, национальную безопасность и оборону;

не менее 2 млрд грн направить на гуманитарное разминирование;

исключить предложение перевести счета в банках больниц в Казначейство;

Аппарат Верховной Рады с 1 апреля 2025 года переходит в грейдовую систему оплаты труда;

так называемая "чернобыльская пенсия" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год (цена вопроса выплаты пенсий новым "поселенцам" — около 15 млрд грн);

пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы по их обеспечению;

рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд грн) на новые пассажирские вагоны;

рассмотреть возможность направить 4% НДФЛ в бюджеты в ОТГ и одновременно отказаться от субвенции из государственного бюджета областным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах на коммунальные услуги;

определиться с целесообразностью перечисления в государственный бюджет реверса из бюджетов ОМС, то есть оставить 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.

"Ожидаем рассмотрение в зале в ближайшие дни", — заявила Пидласа.

В свою очередь народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что комитет поддержал увеличение зарплат прокурорам на 37%.

"Из плохого: Поддержали увеличение зарплат прокурорам на 37% не убирают", — написал он.

По его словам, в Минфине заявили, что текст в таком варианте соответствует параметрам, согласованным с партнерами.

Также Железняк сообщил, что рассмотрение с правками состоится на этой неделе.

"Их 2098 штук, поэтому снова будет в два дня: вечером правки и с утра голосование", — говорится в его сообщении.

Напомним, 13 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета на 2025 год, несмотря на вызовы, связанные с полномасштабной войной. Это уже третий бюджет, представленный в ходе военных действий.

14 сентября проект госбюджета был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Основные акценты нового бюджета сосредоточены на обороне, безопасности, социальной защите и экономической поддержке. Детальнее об основных показателях проекта госбюджета-2025 читайте в материале Delo.ua.

Напомним, 27 августа премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на 2025 год существует потребность в дополнительном финансировании в размере около 15 миллиардов долларов, еще не покрытая. Позже, 13 сентября, комитет Верховной Рады по бюджету поддержал во втором чтении правительственный законопроект №11417, предусматривающий увеличение расходов на оборонный сектор на 500 миллиардов гривен.

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