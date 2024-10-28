Комітет Ради схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді розглянути у першому читанні проєкт бюджету 2025 року і проєкт бюджетних висновків.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Вона розповіла, які ключові зміни комітет пропонує уряду внести в проект державного бюджету:

усі джерела наповнення Дорожнього фонду (це 43,2 млрд грн в наступному році) спрямувати в загальний фонд бюджету – на першочергові потреби, насамперед, потреби національної безпеки та оборони;

щонайменше 2 млрд грн спрямувати на гуманітарне розмінування;

виключити пропозицію перевести рахунки в банках лікарень до Казначейства;

Апарат Верховної Ради з 1 квітня 2025 року переходить в грейдову систему оплати праці;

так звана "чорнобильська пенсія"/доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення/ буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік (ціна питання виплати пенсій новим "поселенцям" - близько 15 млрд грн);

переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення;

розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони;

розглянути можливість спрямувати 4% ПДФО до бюджетів до ОТГ і одночасно відмовитись від субвенції з державного бюджету обласним бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на комунальні послуги;

визначитися щодо доцільності перерахування до державного бюджету реверсу з бюджетів ОМС, тобто залишити 12,9 млрд грн бюджетам ОМС.

"Очікуємо розгляд в залі найближчими днями", - заявила Підласа.

В свою чергу народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що комітет підтримав збільшення зарплат прокурорам на 37%.

"З поганого: Підтримали збільшення зарплат прокурорам на 37% НЕ прибирають", - написав він.

За його словами в Мінфіні заявили, що текст в такому варіанті відповідає параметрам, погодженим з партнерами.

Також Железняк повідомив, що розгляд з правками відбудеться на цьому тижні.

"Їх 2098 штук, тому знову буде в два дні: вечорі правки і зранку голосування", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет міністрів України схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік, попри виклики, пов'язані з повномасштабною війною. Це вже третій бюджет, поданий під час воєнних дій.

14 вересня проєкт держбюджету внесли на розгляд Верховної Ради. Основні акценти нового бюджету зосереджені на обороні, безпеці, соціальному захисті та економічній підтримці. Детальніше про основні показники проєкту держбюджету-2025 читайте у матеріалі Delo.ua.

Нагадаємо, 27 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на 2025 рік існує потреба у додатковому фінансуванні в розмірі близько 15 мільярдів доларів, яка ще не покрита. Пізніше, 13 вересня, комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав до другого читання урядовий законопроєкт №11417, який передбачає збільшення витрат на оборонний сектор на 500 мільярдів гривень.

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