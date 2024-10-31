Рада прийняла в першому читанні законопроєкт про держбюджет-2025

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12000 про державний бюджет України на 2025 рік.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За прийняття документу проголосували 247 народних обранців.

Бюджетні висновки були підтримані в цілому, що і вважається першим читанням держбюджету-2025.

"Жодної правки, окрім правки по зарплатах прокурорів, не змінили", - йдеться в його повідомленні.

Що відомо про держбюджет на 2025 рік

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пріоритетом кошторису наступного року так само буде безпека й оборона. Усі податки, які сплачують люди та бізнес, будуть направлені на посилення захисників України та військових спроможностей.

За його словами, на ці потреби буде спрямовано понад 2,2 трлн грн, що складає близько 26% ВВП. Це на 46 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

Загалом же видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. При цьому доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

"Дякую народним депутатам за підтримку та розраховуємо, що держбюджет буде ухвалений в цілому якнайшвидше", - підсумував Шмигаль.

Нагадаємо, 28 жовтня комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді розглянути у першому читанні проєкт бюджету 2025 року і проєкт бюджетних висновків.

13 вересня Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік, попри виклики, пов'язані з повномасштабною війною. Це вже третій бюджет, поданий під час воєнних дій.

14 вересня проєкт держбюджету внесли на розгляд Верховної Ради. Основні акценти нового бюджету зосереджені на обороні, безпеці, соціальному захисті та економічній підтримці. Детальніше про основні показники проєкту держбюджету-2025 читайте у матеріалі Delo.ua.