Рада не підтримала підвищення зарплати прокурорам на 37%

Верховна Рада проголосувала за правку про те, щоб залишити прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів в 2025 році на рівні 1600 грн. Це означає, що збільшення їхніх зарплат на 37% - не відбудеться.

Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа.

В свою чергу народний депутат Ярослав Железняк заявив, що за правку №155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам, проголосували 242 народних обранця.

Також він додав, що правка по зменшенню зарплат прокурорам пройшла в тому числі, тому що голова комітету (Підласа, - ред.) теж підтримала її.

"Публічно з трибуни. Як і не голосувала на Комітеті за збільшення. Тому тут спасибі за позицію", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, 28 жовтня комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді розглянути у першому читанні проєкт бюджету 2025 року і проєкт бюджетних висновків.

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