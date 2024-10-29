Верховна Рада звільнила Костіна з посади генпрокурора

У вівторок, 29 жовтня, парламент підтримав проєкт постанови про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За таке рішення проголосували 255 народних обранців.

Перед засіданням Ради сьогодні відставку Костіна з посади генпрокурора підтримали 14 членів правоохоронного комітету ВРУ.

Проєкт постанови про надання згоди на звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора напередодні, 28 жовтня, вніс до парламенту президент України Володимир Зеленський.

Під час виступу з трибуни Железняк зауважив, що за каденції Костіна зріс тиск на бізнес, натомість зростали зарплати правоохоронців.

"Не очікую що наступний буде краще, але цього мандрівника треба була ще два роки тому звільнити.Чекаємо куди його далі відправлять", - підсумував Железняк.

Через що звільнився Костін

Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора України з 28 липня 2022 року. Його призначили після звільнення Ірини Венедіктової.

Нагадаємо, 22 жовтня, генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення. Цьому передував скандал із затриманням керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка "заробляла" мільйони на ухилянтах. До правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК, щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.