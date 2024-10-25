Керівництво податкової перевірили на наявність інвалідності – Гетманцев доповів про результати

Керівництво Державної податкової служби перевірили на наявність оформлених після 24 лютого 2022 року інвалідностей. Серед 17 людей лише одна отримала інвалідність через поранення на фронті.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

За його словами, за два дні в ДПС перевірили матеріали щодо всього керівництва, зокрема регіонального.

"15 людей ухвалили вольове та чесне рішення залишити службу. Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на звʼязки з "кимось у владі". Ідеться про Чернігів", — зауважив Гетманцев.

Він додав, що якщо людина, про яку він говорить, не вирішить звільнитися, то він звернеться до правоохоронців й оприлюднить її ім’я. За деякий час депутат написав, що "питання закрите" і з керівництва податкової звільняться вже 16 людей.

"Очікуємо аналогічної інформації від інших органів з відання Комітету: ДМСУ, БЕБ, Держфінмон, КРАІЛ і НКЦПФР. Відповідні запити направлені", — додав він.

"Липові" інвалідності

У вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК, щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.

Як наголосив Зеленський, було зафіксовано "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".

"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", - зауважив президент.

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

Після цього генпрокурор Андрій Костін повідомив, що подав у відставку.