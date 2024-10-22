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Медико-соціальні експертні комісії в Україні будуть ліквідовані: необґрунтовані рішення переглянуть
У вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК, щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Так, президент підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Він передбачає, що з 31 грудня 2024 року всі медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.
Також в документі йдеться, що протягом трьох місяців в Україні перевірятимуть обґрунтованість рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"У разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювання їх перегляду в установленому порядку та інформування за наявності підстав правоохоронних органів, а також інших уповноважених органів для вжиття ними відповідних заходів реагування", - йдеться в указі.
Як наголосив Зеленський, було зафіксовано "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".
"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", - зауважив президент.
Зеленський розповів, що затвердив указом рішення РНБО щодо:
- цифровізації процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій
- реальної перевірки декларацій членів МСЕК
- перевірки й перегляду необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців
- аудиту відповідних пенсійних нарахувань
- законодавчих змін для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні
- перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів
"Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - додав Зеленський.
Після цього генпрокурор Андрій Костін повідомив, що подав у відставку.
Підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК
За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність, повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.
За його словами, за результатами перевірки 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій отримали підозри в корупції, 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, було скасовано.
Малюк заявив, що дев’ять підозрюваних уже отримали вироки. Водночас СБУ викрила і припинила діяльність восьми угруповань в різних регіонах України, до яких входили представники МСЕК.
Наразі СБУ ще продовжує перевіряти майже 2,4 тисячі посадовців, які отримали інвалідність останнім часом.
Скандал з прокурорами-"інвалідами"
Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.
Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.
У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.
Джерело фото: ua.depositphotos.com