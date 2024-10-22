Медико-соціальні експертні комісії в Україні будуть ліквідовані: необґрунтовані рішення переглянуть

У вівторок, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями. Було прийнято рішення про ліквідацію всіх МСЕК до кінця поточного року. Впродовж 3 місяців перевірятимуть рішення МСЕК, щодо встановлення інвалідності посадовцям, рішення, які є необґрунтованими - переглянуть.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, президент підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року "Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів". Він передбачає, що з 31 грудня 2024 року всі медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

Також в документі йдеться, що протягом трьох місяців в Україні перевірятимуть обґрунтованість рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовим особам державних органів.

"У разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювання їх перегляду в установленому порядку та інформування за наявності підстав правоохоронних органів, а також інших уповноважених органів для вжиття ними відповідних заходів реагування", - йдеться в указі.

Як наголосив Зеленський, було зафіксовано "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".

"Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована", - зауважив президент.

Зеленський розповів, що затвердив указом рішення РНБО щодо:

цифровізації процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій

реальної перевірки декларацій членів МСЕК

перевірки й перегляду необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців

аудиту відповідних пенсійних нарахувань

законодавчих змін для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні

перегляду системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів

"Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Потрібні кадрові рішення. Також повинна бути й політична відповідальність генерального прокурора за ситуацію в органах прокуратури України", - додав Зеленський.

Після цього генпрокурор Андрій Костін повідомив, що подав у відставку.

Підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК

За матеріалами СБУ підозру вже отримали 64 посадовця МСЕК, а також скасовано понад 4 тис. висновків про інвалідність, повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

За його словами, за результатами перевірки 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій отримали підозри в корупції, 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів, було скасовано.

Малюк заявив, що дев’ять підозрюваних уже отримали вироки. Водночас СБУ викрила і припинила діяльність восьми угруповань в різних регіонах України, до яких входили представники МСЕК.

Наразі СБУ ще продовжує перевіряти майже 2,4 тисячі посадовців, які отримали інвалідність останнім часом.

Скандал з прокурорами-"інвалідами"

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

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