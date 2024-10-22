Медико-социальные экспертные комиссии в Украине будут ликвидированы: необоснованные решения пересмотрят

Во вторник, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны по ситуации с медико-социальными экспертными комиссиями. Было принято решение о ликвидации всех МСЭК до конца текущего года. В течение 3 месяцев будут проверять решения МСЭК относительно установления инвалидности должностным лицам, решения, которые необоснованны — пересмотрят.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, президент подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов". Он предусматривает, что с 31 декабря 2024 года все медико-социальные экспертные комиссии будут ликвидированы.

Также в документе говорится, что в течение трех месяцев в Украине будет проверяться обоснованность решений МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам государственных органов.

"В случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений – инициирование их пересмотра в установленном порядке и информирование при наличии оснований правоохранительных органов, а также других уполномоченных органов для принятия ими соответствующих мер реагирования", — говорится в указе.

Как отметил Зеленский, было зафиксировано "многие факты нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".

"Это не только, кстати, прокуроры. Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована", — заметил президент.

Зеленский рассказал, что утвердил указом решение СНБО по:

цифровизации процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий

реальной проверки деклараций членов МСЭК

проверки и пересмотра необоснованных решений по инвалидности должностных лиц

аудита соответствующих пенсионных начислений

законодательных изменений для безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине

пересмотра системы и механизма начислений пенсионных выплат должностным лицам государственных органов

"Но считаю, что ответственность за ситуацию сейчас должна быть персональной. Нужны кадровые решения. Также должна быть и политическая ответственность генерального прокурора за ситуацию в органах прокуратуры Украины", – добавил Зеленский.

После этого генпрокурор Андрей Костин сообщил, что подал в отставку.

Подозрение уже получили 64 чиновника МСЭК

По материалам СБУ подозрение уже получили 64 чиновника МСЭК, а также отменено более 4 тыс. выводов об инвалидности, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

По его словам, по результатам проверки 64 должностных лица медико-социальных экспертных комиссий получили подозрения в коррупции, 4106 выводов об инвалидности, назначаемой на основании фиктивных документов, были отменены.

Малюк заявил, что девять подозреваемых уже получили приговоры. В то же время СБУ разоблачила и прекратила деятельность восьми группировок в разных регионах Украины, в которые входили представители МСЭК.

В настоящее время СБУ продолжает проверять почти 2,4 тысячи чиновников, получивших инвалидность в последнее время.

Скандал с прокурорами-"инвалидами"

После того как Государственное бюро расследований разоблачило и задержало руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которая "зарабатывала" миллионы на ухилянтах, в милицию попали изъятые во время обысков списки ее клиентов.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил о полусотне прокуроров Хмельнитчины со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.

В итоге руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволился с должности, а Офис генерального прокурора Украины приступил к расследованию.

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