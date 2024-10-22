Генпрокурор Андрей Костин подал в отставку после скандала с оформлением инвалидности прокурорам

Во вторник, 22 октября, генеральный прокурор Украины Андрей Костин написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Президент Украины сегодня провел заседание СНБО относительно очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов.

В Офисе генпрокурора напомнили, что на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины.

"Считаю абсолютно правильной позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность. В том числе, политическая ответственность. В данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности генерального прокурора", — заявил Костин.

Напомним, Андрей Костин занимал должность генпрокурора с июля 2022 года. Его назначили после увольнения Ирины Венедиктовой.

Костин – народный депутат от фракции "Слуга народа", юрист по специальности. В политику попал в 2010 году, когда его избрали депутатом Одесского городского совета от партии "Фронт перемен". Он подавал свою кандидатуру на конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако специалисты по общественным организациям отнесли его в группу кандидатов "с сомнительной репутацией".

Скандал с прокурорами-"инвалидами"

После того как Государственное бюро расследований разоблачило и задержало руководительницу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которая "зарабатывала" миллионы на ухилянтах, в милицию попали изъятые во время обысков списки ее клиентов.

Главный редактор информационно-аналитического портала "ЦензорНет" Юрий Бутусов, ссылаясь на собственные источники, заявил о полусотне прокуроров Хмельнитчины со статусом инвалида II группы. Каждого из них назвал поименно.

В итоге руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволился с должности, а Офис генерального прокурора Украины приступил к расследованию.