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Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора
Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины. Об этом на своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, за увольнение Венедиктовой проголосовало 264 депутата при минимально необходимых 226.
"Она присутствовала на заседании. Увольнение произошло с обсуждением. Как и на Комитете, громких заявлений или обвинений не последовало", - написал депутат.
Напомним, 17 июля Зеленский подписал указ об отстранении Ирины Венедиктовой от должности Генерального прокурора. Своим указом №501/2022 Зеленский возложил исполнение обязанностей генпрокурора на Симоненко Алексея. В этот же день глава государства подписал указ №499/2022 об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Позже уже отстраненная Венедиктова дала понять, что отстранение застало ее врасплох и она ожидает понятных объяснений ему, после чего сможет и сама рассказать об этом.
Венедиктова выразила уверенность в том, что ей есть чем гордиться на занимаемой должности и что она продемонстрировала хорошие результаты работы и "объединила юридическую, профессиональную, уголовно-процессуальную мировую элиту" вокруг проблем Украины в интересах Украины.
Уже 19 июля Зеленский внес проект постановления об увольнении Венедиктовой в парламент.