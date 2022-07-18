Зеленский назначил временно и.о. главы СБУ: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временным исполняющим обязанности Председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка.

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Об этом говорится в Указе главы государства.

"Первому заместителю Председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в Указе.

Стоит отметить, что в 2005 году Василий Малюк получил высшее юридическое образование в Национальной академии СБУ по специальности правоведение.

С 2001 года начал военную службу в органах государственной безопасности. Занимал должности от оперуполномоченного до заместителя начальника управления - начальника отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

С 2020 года занимал должность начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Награжден нагрудными знаками СБУ "За отвагу" и "За доблесть".

Участник боевых действий. В марте этого года Владимир Зеленский присвоил ему воинское звание - бригадный генерал.

Напомним, 17 июля Владимир Зеленский подписал указ №499/2022 об отстранении Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.

Его отстранили из-за невыполнения (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей. В частности, Зеленский в своем очередном обращении к украинцам объяснил устранение Баканова зафиксированными связями между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России.