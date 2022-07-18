СБУ разоблачила 60-летнюю агентку РФ, собиравшую координаты объектов для ракетных ударов по Киеву

Служба безопасности Украины задержала агентку спецслужб Российской Федерации, собиравшую информацию о местоположениях военной техники, блок-постах, объектах критической инфраструктуры, а также гражданских и военных объектов в Киеве и области.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации правоохранителей, враг планировал использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.

"60-летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из РФ и передавала им фотографии и геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры", - проинформировали в СБУ.

На данный момент фигурантке доложено о подозрении по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Расследование продолжается.

Напомним, СБУ 30 июня сообщила о задержании российского агента, который собирал разведданные по позициям ВСУ и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области. В дальнейшем оккупанты намеревались использовать полученную информацию для нанесения ракетных ударов.