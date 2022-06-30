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Разведывал данные для ракетных ударов: СБУ задержала российского информатора
Служба безопасности задержала российского агента, который собирал разведданные по позициям Вооруженных сил Украины и геолокациям критической инфраструктуры в Черниговской области. В дальнейшем оккупанты намеривались использовать полученную информацию на для нанесения ракетных ударов.
Об этом 30 июня сообщила пресс-служба СБУ.
Отметим, что агент РФ передавал разведданные своему сообщнику на Ближнем Востоке. Последнего накануне СБУ задержала в Черновицкой области, куда он прибыл для подготовки серии взрывов на объектах "Укрзализныци".
После этого задержанный 30 июня агент получил новою задачу – разведывать расположение украинских войск и стратегических объектов вблизи границы с РФ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Спецслужбы РФ собирались использовать данные для ракетных ударов и подготовки диверсий на территории деоккупированных районов.
"В настоящее время задержанный информатор сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по установлению и привлечению к ответственности других лиц, причастных к преступлениям", — уточнили в СБУ.
Отметим, с начала полномасштабной войны Служба безопасности сообщила о подозрении за преступления против госбезопасности более 1,5 тыс. злоумышленников. Среди последних результатов работы СБУ – разоблачение вражеского агента и идентификация российского военнослужащего, по приказу которого осуществлялись ракетные удары.