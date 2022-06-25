СБУ разоблачила 1,5 тыс. злоумышленников, посягавших на госбезопасность

С начала полномасштабной войны Служба безопасности сообщила о подозрении за преступления против госбезопасности более 1,5 тыс. злоумышленников. Среди последних результатов работы СБУ – разоблачение вражеского агента и идентификация российского военнослужащего, по приказу которого осуществлялись ракетные удары.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В Киеве, например, в ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали организатора нелегального сбыта оружия и боеприпасов. Для маскировки он действовал под видом волонтера одного из добровольческих формирований.

Вместе с тем, СБУ задержала еще одного агента российских спецслужб в Мукачево. Им оказался гражданин РФ, прибывший в регион для сбора общественно-политической информации. А в Ровенской области СБУ идентифицировала и сообщила о подозрении командиру подразделения оккупационных группировок РФ.

Он отдал приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно.

Напомним, что на днях управление СБУ в Кировоградской области задержало гендиректора коммерческого предприятия, не вернувшего Национальной гвардии после введения военного положения 10 арендованных у нее вертолетов.