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Преступность
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СБУ разоблачила 1,5 тыс. злоумышленников, посягавших на госбезопасность

СБУ разоблачила 1,5 тыс. злоумышленников, посягавших на госбезопасность

С начала полномасштабной войны Служба безопасности сообщила о подозрении за преступления против госбезопасности более 1,5 тыс. злоумышленников. Среди последних результатов работы СБУ – разоблачение вражеского агента и идентификация российского военнослужащего, по приказу которого осуществлялись ракетные удары.

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В Киеве, например, в ходе спецоперации сотрудники СБУ задержали организатора нелегального сбыта оружия и боеприпасов. Для маскировки он действовал под видом волонтера одного из добровольческих формирований.

Вместе с тем, СБУ задержала еще одного агента российских спецслужб в Мукачево. Им оказался гражданин РФ, прибывший в регион для сбора общественно-политической информации. А в Ровенской области СБУ идентифицировала и сообщила о подозрении командиру подразделения оккупационных группировок РФ.

Он отдал приказ о ракетных обстрелах критической инфраструктуры в городе Дубно.

Напомним, что на днях управление СБУ в Кировоградской области задержало гендиректора коммерческого предприятия, не вернувшего Национальной гвардии после введения военного положения 10 арендованных у нее вертолетов.

Автор:
Максим Беркаль