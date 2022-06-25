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Злочинність
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СБУ викрила 1,5 тис. зловмисників, що посягали на держбезпеку

СБУ викрила 1,5 тис. зловмисників, що посягали на держбезпеку

З початку повномасштабної війни Служба безпеки повідомила про підозру за злочини проти держбезпеки понад 1,5 тис. зловмисників. Серед останніх результатів роботи СБУ – викриття ворожого агента та ідентифікація російського військовослужбовця, за чиїм наказом здійснювалися ракетні удари.

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У Києві, наприклад, у ході спецоперації співробітники СБУ затримали організатора каналу нелегального збуту зброї та боєприпасів. Для маскування він діяв під виглядом волонтера одного з добровольчих формувань.

Разом з тим СБУ затримала ще одного агента російських спецслужб в Мукачево. Ним виявися громадянин РФ, який прибув у регіон для збору суспільно-політичної інформації. А на Рівненщині СБУ ідентифікувала і повідомила про підозру командиру підрозділу окупаційних угруповань РФ.

Він віддав наказ про ракетні обстріли критичної інфраструктури у місті Дубно.

Нагадаємо, що на днях управління СБУ в Кіровоградській області затримало гендиректора комерційного підприємства, яке не повернуло Національній гвардії після введення воєнного стану 10 орендованих у неї вертольотів.

Автор:
Максим Беркаль