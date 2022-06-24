СБУ затримала бізнесмена, який не повернув Нацгвардії 10 орендованих у неї вертольотів

Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області затримало гендиректора комерційного підприємства, яке не повернуло Національній гвардії після введення воєнного стану 10 арендованих у неї вертольотів.

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Як повідомляє Офіс генерального прокурора, чоловіку повідомлено про підозру за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (частина 1 статті 114-1 Кримінального кодексу). Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

За даними слідства, упродовж 2002-2012 років одна з військових частин Нацгвардії надала в оренду підприємству військове майно ‒ 10 вертольотів. Договором оренди було передбачено умову їх обов'язкового повернення у разі введення в країні воєнного стану. Підприємство передало гелікоптери в суборенду для використання в зонах діяльності місій ООН.

У зв'язку з введенням в Україні в лютому 2022 року воєнного стану, військова частина звернулась до підприємства з вимогою повернути своє майно для виконання завдань за призначенням.

Однак власник підприємства не повернув вертольоти, продовжуючи, за даними СБУ, отримувати прибутки від їх використання. На думку слідства, такі дії завдали суттєвої шкоди боєздатності Нацгвардії та інтересам оборони держави.

Зазначимо, що вказана частина 1 стаття 114-1, введеної до КК в 2014 році, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.