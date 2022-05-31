СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому" за підтримку російського вторгнення

Служба безпеки України затримала співробітника одного із підприємств державного концерну "Укроборонпром" за підтримку російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

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"Контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств в агітації на користь Росії. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, затриманий неодноразово звертався до президента Росії з проханням надати йому російське громадянство. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили електронні носії із прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію з літакобудування.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Продовжуються заходи щодо встановлення всіх обставин його підривної діяльності.

Нагадаємо, раніше у травні СБУ затримала у Києві місцевого жителя, яким виявився син колишнього депутата Верховної Ради. Зловмисник поширював через власний аккаунт у Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України