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Злочинність
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СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому" за підтримку російського вторгнення

СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому" за підтримку російського вторгнення

Служба безпеки України затримала співробітника одного із підприємств державного концерну "Укроборонпром" за підтримку російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

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"Контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки Укроборонпрому викрила співробітника одного з оборонних підприємств в агітації на користь Росії. Зловмисник публічно виправдовував військові злочини окупантів і закликав колег підтримати армію ворога", - йдеться у повідомленні.

Згідно з ним, затриманий неодноразово звертався до президента Росії з проханням надати йому російське громадянство. Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили електронні носії із прокремлівською пропагандою, а також конструкторську документацію з літакобудування.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру. Продовжуються заходи щодо встановлення всіх обставин його підривної діяльності.

Нагадаємо, раніше у травні СБУ затримала у Києві місцевого жителя, яким виявився син колишнього депутата Верховної Ради. Зловмисник поширював через власний аккаунт у Instagram "сторіс" та особисті повідомлення, в яких виправдовував агресію Росії проти України

Автор:
Степан Крьока