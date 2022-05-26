В Киеве сына экс-депутата Рады будут судить за пропаганду войны РФ против Украины

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киеве местного жителя, которым оказался сын бывшего депутата Верховной Рады. Как сообщает пресс-служба ведомства, проживая вблизи правительственных учреждений в центре столицы, он распространял через собственный аккаунт в Instagram "сторис" и личные сообщения, в которых оправдывал агрессию России против Украины.

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"Также он публично призвал граждан сдаваться врагу и сотрудничать с ним. Чтобы избежать ответственности за совершенные преступления, злоумышленник пытался сбежать за границу, где планировал скрываться. Однако сотрудники СБУ оперативно разоблачили и задержали вражеского пропагандиста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора уже направили в суд обвинительный акт в отношении него по статье 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса.

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Кроме того, в спецслужбе сообщают, что объявили еще одному жителю столицы о подозрении в коллаборационной деятельности. Как говорится в сообщении, "злоумышленник публично оправдывал полномасштабное вторжение России на территорию Украины и призвал поддерживать агрессоров".

Кроме этого, киберспециалисты СБУ задержали двух жителей поселка Гостомель Киевской области: указано, что они сотрудничали с врагом и занимались мародерством в поврежденных магазинах и домах людей.

"Во время временной оккупации части региона они собирали информацию о позициях ВСУ, обеспечивали оккупантов продуктами питания и горючим, а также "сдавали" адреса проживания участников АТО. Установлено, что злоумышленники использовали вражеские радиостанции для связи с оккупационной группировкой рашистов", - говорят в СБУ.

Фигурантам уже сообщено о подозрении. При этом в спецслужбе добавляют, что в ходе следственно-оперативных действий были получены данные, что злоумышленники совершили умышленное убийство мирного жителя и пытались скрыть следы преступления.

Также заочно сообщено о подозрении в военных преступлениях росгвардейцу, незаконно удерживавшему в подвале более 50 мирных жителей Гостомеля. Злоумышленник издевался над людьми, угрожал им расстрелами и держал без еды и питьевой воды. Также он захватывал частные дома и "выбивал" из людей информацию о наличии в городе украинских военных и правоохранителей.

Как уточняют в Офисе генерального прокурора, в этом случае речь идет о военнослужащем сводного подразделения управления Росгвардии в Кемеровской области, которому инкриминируют нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору (часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 УК).

По данным следствия, в марте во время оккупации Гостомеля подозреваемый вместе с другими неустановленными военнослужащими РФ проводили незаконные обыски зданий. Оккупанты выбивали двери, разбивали окна и искали военнослужащих Вооруженных сил Украины и сотрудников правоохранительных органов.

В одном из домов они угрожали мирным жителям оружием и заставили их полностью раздеться. В дальнейшем людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам, и, угрожая оружием, имитировали казнь.

Также российские военные, проводя так называемые фильтрационные мероприятия, проверяли документы и отбирали у гражданских мобильные телефоны. Тех, кто узнает этого человека на фото, призывают обращаться в Киевскую областную прокуратуру по телефонам: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

Напомним также, что накануне стало известно о подозрении российскому генерал-майору Олегу Якушеву, руководившему оккупационными силами на Чернобыльской атомной электростанции в Киевской области, в частности мародерством подчиненных на этом объекте.