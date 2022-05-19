Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Лидеры финансовых рынков Лидеры финансовых рынков
Лучшие финансовые директора Лучшие финансовые директора
Тип
Внезапно Внезапно
Категория
Политика
Дата публикации

СБУ задержала брата Олега Царева

СБУ задержала брата Олега Царева

Служба безопасности Украины задержал брата бывшего нардепа Олега Царева, когда тот собирался организовать диверсии в восточных регионах Украины, сообщает спецслужба.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

"Он был уверен в скорой победе РФ: ждал оккупации региона и обещанной ему должности главы облгосадминистрации. Когда приход россиян провалился, он получил задачу дестабилизировать ситуацию в регионе из-за серии взрывов на объектах инфраструктуры", - выяснила СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили место нахождение брата Царева и предотвратили диверсии, который он готовил.

У него нашли и изъяли оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина России.

Злоумышленник с 2014 года прятался в Днепре, все годы он поддерживал связь с братом, который скрывался в России.

Сейчас ему объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) УКУ. Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Самого Олега Царева в Украине обвиняют в сепаратизме, его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Царев публично призывал к сепаратизму и к насильственному изменению и свержению конституционного строя в Украине с использованием средств массовой информации.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты привезли Царева на тогда еще захваченную территорию в Киевской области (ВСУ освободили регион в марте). Экс-депутат якобы приехал с "гуманитарной помощью" и сделал оттуда заявление для пропагандистских российских СМИ.

Автор:
Вита Молодан