СБУ задержала брата Олега Царева

Служба безопасности Украины задержал брата бывшего нардепа Олега Царева, когда тот собирался организовать диверсии в восточных регионах Украины, сообщает спецслужба.

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"Он был уверен в скорой победе РФ: ждал оккупации региона и обещанной ему должности главы облгосадминистрации. Когда приход россиян провалился, он получил задачу дестабилизировать ситуацию в регионе из-за серии взрывов на объектах инфраструктуры", - выяснила СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили место нахождение брата Царева и предотвратили диверсии, который он готовил.

У него нашли и изъяли оружие и боеприпасы, тротиловые шашки, банковские карточки и паспорта гражданина России.

Злоумышленник с 2014 года прятался в Днепре, все годы он поддерживал связь с братом, который скрывался в России.

Сейчас ему объявлено о подозрении по ст. 113 (диверсия) УКУ. Планируется избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Самого Олега Царева в Украине обвиняют в сепаратизме, его заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Царев публично призывал к сепаратизму и к насильственному изменению и свержению конституционного строя в Украине с использованием средств массовой информации.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты привезли Царева на тогда еще захваченную территорию в Киевской области (ВСУ освободили регион в марте). Экс-депутат якобы приехал с "гуманитарной помощью" и сделал оттуда заявление для пропагандистских российских СМИ.