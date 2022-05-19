СБУ затримала брата Олега Царьова

Служба безпеки України затримала брата колишнього нардепа Олега Царьова, коли той збирався організувати диверсії у східних регіонах України, повідомляє спецслужба.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Співробітники спецслужби встановили місце знаходження брата Царьова і запобігли диверсії, яку він готував.

У нього знайшли та вилучили зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина Росії.

Зловмисник з 2014 року ховався у Дніпрі, всі роки він підтримував зв'язок із братом, який переховувався у Росії.

Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Самого Олега Царьова в Україні звинувачують у сепаратизмі, його заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Царьов публічно закликав до сепаратизму та насильницької зміни та повалення конституційного ладу в Україні з використанням засобів масової інформації.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти привезли Царьова на тоді ще захоплену територію в Київській області (ЗСУ звільнили регіон у березні). Ексдепутат нібито приїхав із "гуманітарною допомогою" і зробив звідти заяву для пропагандистських російських ЗМІ.