Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
зненацька зненацька
Категорія
Політика
Дата публікації

СБУ затримала брата Олега Царьова

СБУ затримала брата Олега Царьова

Служба безпеки України затримала брата колишнього нардепа Олега Царьова, коли той збирався організувати диверсії у східних регіонах України, повідомляє спецслужба.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Співробітники спецслужби встановили місце знаходження брата Царьова і запобігли диверсії, яку він готував.

У нього знайшли та вилучили зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина Росії.

Зловмисник з 2014 року ховався у Дніпрі, всі роки він підтримував зв'язок із братом, який переховувався у Росії.

Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Самого Олега Царьова в Україні звинувачують у сепаратизмі, його заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Царьов публічно закликав до сепаратизму та насильницької зміни та повалення конституційного ладу в Україні з використанням засобів масової інформації.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти привезли Царьова на тоді ще захоплену територію в Київській області (ЗСУ звільнили регіон у березні). Ексдепутат нібито приїхав із "гуманітарною допомогою" і зробив звідти заяву для пропагандистських російських ЗМІ.

Автор:
Віта Молодан