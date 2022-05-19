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СБУ затримала брата Олега Царьова
Служба безпеки України затримала брата колишнього нардепа Олега Царьова, коли той збирався організувати диверсії у східних регіонах України, повідомляє спецслужба.
Співробітники спецслужби встановили місце знаходження брата Царьова і запобігли диверсії, яку він готував.
У нього знайшли та вилучили зброю та боєприпаси, тротилові шашки, банківські картки та паспорти громадянина Росії.
Зловмисник з 2014 року ховався у Дніпрі, всі роки він підтримував зв'язок із братом, який переховувався у Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі йому оголошено про підозру за ст. 113 (диверсія) ККУ. Планується обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.
Самого Олега Царьова в Україні звинувачують у сепаратизмі, його заочно засудили до 12 років позбавлення волі. Царьов публічно закликав до сепаратизму та насильницької зміни та повалення конституційного ладу в Україні з використанням засобів масової інформації.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти привезли Царьова на тоді ще захоплену територію в Київській області (ЗСУ звільнили регіон у березні). Ексдепутат нібито приїхав із "гуманітарною допомогою" і зробив звідти заяву для пропагандистських російських ЗМІ.