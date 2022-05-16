На Дніпропетровщині заблокували активи підприємства: виробляли оборонну продукцію для РФ

Правоохоронці виявила у Дніпропетровській області підприємство, яким володіє російська оборонна корпорація та яке виробляло продукцію для військових потреб країни-агресора РФ.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

Наголошується, що "виготовлена продукція великими партіями надходила до країни-агресора та використовувалася в авіаційній, ракетній та інших військових галузях".

У ході обшуків на підприємстві вилучено офіційну та чорнову фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку, печатку, виготовлену продукцію.

Також у рамках кримінального провадження заблоковано виведення всіх грошових активів підприємства в РФ, накладено арешти на вилучене майно та активи на десятки мільйонів гривень.

Як повідомляє СБУ, засновником заводу у Дніпрі була російська корпорація, яка займалася виробництвом та модернізацією зброї та військової техніки. На цій підставі на підприємство було накладено санкції РНБО.

Щоб оминути введені обмеження, російська сторона намагалася переписати завод на українську юридичну особу та продовжити його роботу на шкоду державній безпеці України.

За даними СБУ, підприємство виробляло комплектуючі до літаків, ракетних систем та підводних човнів, а також товари подвійного призначення. До введення проти заводу санкцій готовий товар переправлявся на територію Росії, де використовувався на військових заводах та об'єктах військової інфраструктури.

Слідство у цій справі веде СБУ під контролем Дніпропетровської обласної прокуратури.