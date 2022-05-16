В Днепропетровской области заблокировали активы предприятия: производили оборонную продукцию для РФ

Правоохранители обнаружила в Днепропетровской области предприятие, которым владеет российская оборонная корпорация и которое производило продукцию для военных потребностей страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что "изготовленная продукция крупными партиями поступала в страну-агрессор и использовалась в авиационной, ракетной и других военных отраслях".

В ходе обысков на предприятии изъята официальная и черновая финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, печати, изготовленная продукция.

Также в рамках уголовного производства заблокирован вывод всех денежных активов предприятия в РФ, наложены аресты на изъятое имущество и активы на десятки миллионов гривен.

Как сообщает СБУ, основателем завода в Днепре была российская корпорация, которая занималась производством и модернизацией оружия и военной техники. На этом основании на предприятие были наложены санкции СНБО.

Чтобы обойти введенные ограничения, российская сторона пыталась переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины.

По данным СБУ, предприятие производило комплектующие к самолетам, ракетным системам и подводным лодкам, а также товары двойного назначения. До введения против завода санкций готовый товар переправлялся на территорию России, где использовался на военных заводах и объектах военной инфраструктуры.

Следствие по этому делу ведет СБУ под контролем Днепропетровской областной прокуратуры.