Суд заочно приговорил экс-нардепа Царева к 12 годам лишения свободы

Шевченковский районный суд Киева вынес решение по делу бывшего народного депутат Олега Царева, которого обвиняли в сепаратизме. Его признали виновным и приговорили к 12 годам заключения.

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Об этом сообщают "Граты".

Кроме того, политика лишили ордена за заслуги 3-й степени. Царев публично призывал к сепаратизму и к насильственному изменению и свержению конституционного строя в Украине с использованием средств массовой информации.

В 2014 году депутат открыто отрицал аннексию Крыма Россией. Также он призывал местную власть Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей "выйти из состава Украины и создать так называемую "Новороссию".

На заседании прокурор сообщил, что гособвинение требовало для Царева наказание в виде 12 лет заключения и лишения ордена за заслуги. Суд полностью удовлетворил требование обвинения. Адвокат Царева на заседание суда не явился.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты привезли Царева на тогда еще захваченную территорию в Киевской области (ВСУ освободили регион в марте). Экс-депутат якобы приехал с "гуманитарной помощью" и сделал оттуда заявление для пропагандистских российских СМИ.