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Суд разрешил заочное расследование в отношении Кивы по подозрению в госизмене
Суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в госизмене.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
"Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-нардепа Ильи Кивы. Ему сообщено о подозрении в госизмене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти", — сообщает ГБР.
Как заявляет следствие, экс-депутат, находясь на территории России, публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", — говорится в сообщении ГБР.
Отметим, Илья Кива в начале марта получил подозрение по ряду статей, включая госизмену.
10 марта украинский суд заочно арестовал Киву, после чего ГБР решило объявить его в международный розыск.
15 марта Верховная Рада лишила Киву депутатского мандата.
Также ГБР планирует обратиться в суд для ареста имущества бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который подозревается в государственной измене.