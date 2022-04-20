Суд разрешил заочное расследование в отношении Кивы по подозрению в госизмене

Суд предоставил разрешение на заочное расследование в отношении бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы по подозрению в госизмене.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

"Следователи Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генпрокурора осуществляют специальное (заочное) досудебное расследование в отношении экс-нардепа Ильи Кивы. Ему сообщено о подозрении в госизмене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти", — сообщает ГБР.

Как заявляет следствие, экс-депутат, находясь на территории России, публично призвал высшее руководство РФ к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

"Он предлагал физически устранить президента Украины и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашей страны", — говорится в сообщении ГБР.

Отметим, Илья Кива в начале марта получил подозрение по ряду статей, включая госизмену.

10 марта украинский суд заочно арестовал Киву, после чего ГБР решило объявить его в международный розыск.

15 марта Верховная Рада лишила Киву депутатского мандата.

Также ГБР планирует обратиться в суд для ареста имущества бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который подозревается в государственной измене.