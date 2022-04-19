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Кива может остаться без жомовой ямы: ГБР планирует арестовать имущество экс-нардепа
Государственное бюро расследований планирует обратиться в суд для ареста имущества бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который подозревается в государственной измене.
Как передают "Українські Новини", об этом изданию сообщили в ведомстве.
Кроме того, по делу Кивы обнаружены новые факты: один из бизнес-партнеров политика оказался российским генералом. Через многочисленную недвижимость он отмывал денежные средства в Украине.
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Напомним, что в августе 2021 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн грн, принадлежащих депутату Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илье Киве. Как говорится в сообщении САП, суд решил взыскать их в доход государства.
Прокуроры установили, что нардеп, несмотря на то, что не является собственником жомовой ямы, не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению ею, передал это имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.